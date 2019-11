Half-Life Alyx sarà gratis per tutti i possessori di Valve Index: ecco i dettagli

È successo, Valve ha annunciato un nuovo capitolo di Half-Life. Come vi abbiamo da poco riportato, la società di Bellevue ha svelato al mondo Half-Life Alyx, il nuovo capitolo per la Realtà Virtuale. Il gioco è già disponibile per il pre-acquisto al prezzo di 44.99 euro (49.99 euro prezzo pieno), ma alcuni giocatori lo potranno ottenere gratis. Chi? I possessori di un Valve Index.

Come è infatti possibile leggere sulla pagina ufficiale del gioco, se si possiede Valve Index, Half-Life Alyx sarà completamente gratuito. Non solo, non sarà nemmeno necessario reclamarlo o richiedere qualche codice: a marzo 2020, ovvero quando uscirà il gioco, esso apparirà nella libreria Steam, in automatico.

È inoltre importante sottolineare che tutti i possessori di Valve Index, indipendentemente da quando l’hanno acquistato lo otterranno; non ci sono limiti temporali di alcun tipo. Non finisce qui: anche coloro i quali hanno acquistato i soli controller otterranno il gioco gratis.

A tutto questo si aggiungono una serie di bonus per tutti coloro hanno acquistato un Valve Index entro la fine del 2019:

Sarà possibile esplorare gli ambienti di Half-Life Alyx nel proprio spazion SteamVR Home

Saranno rese disponibili skin alternative per le armi dell’arsenale di Half-Life Alyx

Ci saranno contenuti speciali a tema Half-Life Alyx all’interno di CS: GO

Il sito ufficiale spiega anche che sarà possibile giocare in ogni ambiente, ampio o ristretto, sia in piedi che seduti. Il movimento sarà possibile in tre modalità: tramite il teletrasporto, con uno spostamento automatico da un punto all’altro in modo fluido oppure in modo libero controllandolo con la levetta. Molte novità interessanti: cosa ne pensate? Siete interessati all’acquisto del gioco o di un Valve Index?