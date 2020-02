Half-Life Alyx, Valve rassicura: Index VR tornerà disponibile prima del lancio

Half-Life Alyx sarà rilasciato ufficialmente il 23 marzo ma già dopo l’annuncio del nuovo capitolo, il set per la realtà virtuale Valve Index VR era andato in breve tempo esaurito su Steam nonostante i prezzi sicuramente non alla portata di tutti. Le conseguenze economiche legate all’epidemia del coronavirus in Cina avranno anche un impatto sulla disponibilità dei dispositivi tanto che Valve aveva fatto riferimento a «molte meno» unità disponibili nei prossimi mesi.

Valve ha comunque confermato al sito Upload VR di «stare lavorando duramente per andare incontro alla domanda di mercato di Index» e ha voluto rassicurare sul fatto che le varie opzioni di acquisto del VR saranno di nuovo disponibili su Steam prima del lancio del gioco. Valve ha aggiunto: «In ogni caso, l’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha avuto ripercussioni suoi nostri piani di produzione e così avremo molte meno unità da vendere durante i prossimi mesi se confrontate con i volumi originariamente previste. Il nostro intero team sta lavorando duramente per massimizzare la disponibilità».

Oltre a Valve Index VR, Half-Life Alyx si potrà giocare anche con tanti altri set compatibili come HTC Vive Pro/Cosmos, Oculus Rift S, Oculus Quest e Windows Mixed Reality. In attesa che il gioco possa essere provato nella sua completezza, ci sono già dei primi test con differenti dispositivi per la realtà virtuali.

Ricordiamo che Half-Life Alyx sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori dei kit Valve Index VR o anche solo dei controller. Intanto in questo periodo e sino all’uscita ufficiale del 23 marzo, tutti i capitoli della serie realizzata da Valve saranno disponibili gratuitamente su Steam. Secondo Valve, al di là dell’assenza di un numero progressivo che potrebbe far pensare a uno spin-off a tutti gli effetti, il nuovo episodio-prequel sarà in termini di longevità alla pari di Half-Life 2. Inoltre, è stato aggiunto che il titolo solo per VR non avrà nulla da che invidiare ai capitoli precedenti in termini di contenuti.