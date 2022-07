Ci è voluto un po’ di tempo in più del previsto, ma alla fine ci siamo: Incursion, la mod VR di Half-Life: Alyx è finalmente disponibile per il download. Il team di sviluppo ha infatti annunciato la release della mod, accompagnando il tutto con il classico trailer di lancio, oramai immancabile quando vengono pubblicati nuovi progetti.

Incursion ci metterà nuovamente nei panni di Alyx Vance, protagonista di Half-Life: Alyx, mentre viene catturata dalla parte sbagliata della Quarantine Zone. Esattamente come nel gioco originale (e non poteva essere altrimenti, visto che stiamo parlando di una mod), i giocatori saranno chiamati a utilizzare tutte le abilità di Vance e il supporto di Russel per tornare a City 17. Ci sono ovviamente delle differenze con il gioco base, tra cui anche il focus della mod, che appare decisamente essere più incentrata sul combattimento rispetto al gioco originale, presentando intensi scontri e diverse sezioni stealth.

Incursion si gioca praticamente su qualsiasi tipo di visore. Come specificato dal team di sviluppo, infatti, la mod è compatibile su qualsiasi tipo di headset per la VR, a patto ovviamente che possa connettersi ai PC, incluso ovviamente Meta Quest 2 e il tutto si può semplicemente scaricare da Steam VR oppure visitare direttamente questo indirizzo.

Half-Life: Alyx ha debuttato nel 2020 e si tratta del primo esperimento di Valve con realtà virtuale. In tanti speravano che questo nuovo capitolo potesse spianare la strada al terzo capitolo della serie oppure a una rinascita del franchise, ma a distanza di due anni dall’uscita al momento non ci sono indicazioni in merito. Mai dire mai però: Valve è famosa anche per rimanere silente e poi stupire tutti con un nuovo videogioco o un nuovo hardware. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.