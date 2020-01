Half-Life Alyx: leak svela un nuovo nemico

Marzo 2020 segnerà il ritorno di una delle serie videoludiche più amate e attese di sempre. Half-Life Alyx è più vicino di quanto sembri e gli appassionati della saga di Valve possono inziare a sentirne il dolce profumo. Ad alimenterà l’attesa sono stati i leak di alcune nuove immagini del titolo per dispositivi VR apparse di recente sul web, una delle quali mostra per la prima volta un nuovo nemico che si dovrà affrontare nel gioco.

Le immagini protagoniste di questi ultimi leak, sono state condivise dal canale YouTube Valve News Network, e stando alle loro dichiarazioni provengono da una fonte anonima direttamente in contatto con Valve. Questi screenshot mostrano delle rivisitazioni nel design degli alieni Combine, nuovi scorci e dettagli direttamente da City 17 e infine in una nuova immagine viene mostrato anche un nemico nuovo di zecca mai apparso in precedenza nella saga.

Il proprietario del canale VNN ha dichiarato all’interno dello stesso video che “Questi non sono screenshot che sono stati scelti direttamente da Valve per mostrare al meglio il gioco. Questi sono screenshot presi da una persona che ha accesso al gioco in modo casuale.” Non si conosce altro e non è stato specificato in che modo casuale questa persona è riuscita ad entrare in contatto diretto con il nuovo gioco Valve.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx uscirà il prossimo marzo 2020 e sarà compatibile con diversi modelli di caschi VR per PC quali: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Cosa pensate delle nuove immagini che sono trapelate dal video di Valve News Network? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.