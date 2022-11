Con l’annuncio di ieri relativo a data di lancio e prezzo di PSVR 2, in molti sperano di poter giocare l’acclamato Half-Life Alyx sul nuovo visore per realtà virtuale di PlayStation 5. Ad oggi l’iterazione VR della storia saga FPS di Valve è un’esclusiva per i visori PC, e non sappiamo se vedrà mai la luce anche al dui fuori di tale ecosistema. Quel che è certo, è che ancora oggi, dopo due anni dal lancio di Alyx, il titolo continua ad attirare le attenzioni di alcuni modder, i quali hanno creato una serie di contenuti molto interessanti.

Di mod per Half-Life Alyx ne abbiamo viste di ogni tipo, ma c’è un appassionato che ha voluto aggiungere un importante contenuto all’esperienza. Parliamo del lavoro di Jerrin Chiu, un fan che sta creando una nuova campagna inedita per l’Half-Life in realtà virtuale. Questa mod si chiama From Here to There e si basa su una porzione di storia mai raccontata prima d’ora.

La mod in questione segue la storia del dottor Smithers, un tempo ricercatore presso il laboratorio di ricerca di Black Mesa. Questo ex-ricercatore incolpa Gordon Freeman per aver causato l’invasione della Terra da parte degli alieni Combine, e un giorno riceve una misteriosa lettera da sua figlia. Smithers vuole riunirsi a lei nelle Isole Fiji, ma gli è impossibile viaggiare e l’intera campagna è incentrata sugli sforzi dell’ex-ricercatore per costruire un teletrasporto e raggiungere la figlia in quella che sembra essere l’ultima isola felice sulla terra.

La mod in questione per Half-Life Alyx è stata accompagnata da un trailer d’annuncio, ma il modder ha già dichiarato alcuni dettagli sulla sua campagna inedita. La storia sarà suddivisa in sette livelli e conterrà enigmi unici e una storia che vuole restare coerente con la mitologia di Half-Life. From There to Here durerà dalle tre alle quattro ore ed è previsto il lancio della versione beta per il prossimo 24 novembre.