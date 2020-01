Half-Life Alyx avrà una mole di contenuti paragonabile ad Half-Life 2

La storica saga di Half-Life sta per fare il suo tanto atteso ritorno il prossimo marzo con Half-Life Alyx. Dal giorno dell’annuncio è subito stato chiaro che il nuovo titolo della serie sarebbe stato un prequel esclusivo per realtà virtuale, con Valve che ha dichiarato più volte che nonostante questo, gli appassionati si dovrebbero aspettare un trattamento al pari di un capitolo principale della saga.

A conferma di queste passate dichiarazioni, in una sessione di domande e risposte su Reddit, il team di sviluppo che ha lavorato ad Half-Life Alyx ha voluto ribadire che il nuovo episodio in termini di longevità eguaglierà Half-Life 2. Inoltre, è stato aggiunto che il prequel per VR non avrà nulla da che invidiare ai capitoli precedenti anche in termini di contenuti.

Nello specifico, il team di Valve ha tenuto a dichiarare che “I playtester hanno impiegato un tempo molto simile alla longevità di Half-Life 2 per completare Half-Life: Alyx. I giochi sono comparabili in termini di quantità totale di contenuti.” Sempre durante la stessa sessione su Reddit, gli stessi sviluppatori hanno voluto chiarificare che il titolo di prossima uscita è ormai pronto e non subirà alcun tipo di ritardo.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx uscirà il prossimo marzo su Steam e sarà disponibile con i dispositivi VR quali: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Ormai manca poco, e una delle saghe videoludiche più amate di sempre sta per fare il suo ritorno; siete pronti per tornare a City 17?