Se siete in possesso di Steam Deck e volete giocare Half-Life Alyx senza avere a disposizione un visore VR, allora ci sono buone notizie per voi. Nonostnate il gioco non riceverà mai, almeno ufficialmente una versione da giocare prima di un headset per la realtà virtuale, un modder è riuscito a creare una mod, ancora in early access, per poterlo giocare sull’hardware portatile di Valve.

Chiamata Half-Life Alyx NoVR, la mod è stata creata dall’autore Spider-Man-DNF01RP. Al momento è ancora in early access, come accennavamo in apertura della notizia, ma permette di poter giocare fino al settimo capitolo. “Non si tratta di un sostituto per l’esperienza in VR”, specifica l’autore dalla pagina della mod. La possibilità di far girare il gioco su Steam Deck risponde però a un’esigenza di molti, ovvero tutti coloro che per determinati motivi non posso giocarci sfruttando la realtà virtuale.

Il video di gameplay pubblicato dall’autore, che potete vedere poco più in basso, si nota come la mod sia in realtà ancora in alto mare. Al di là di alcune animazioni, davvero difficili da cambiare, sicuramente l’esperienza di gioco non è ottimale. Nonostante ciò, se non sopportare la realtà virtuale ma siete fan di Half-Life, allora il nostro consiglio è quello di scaricarla a questo indirizzo e seguire le istruzioni per l’installazione.

Al momento il franchise di Half-Life è in pausa. Valve non ha voluto tornare a parlare di altri videogiochi appartenenti alla serie ed è molto probabile che Alyx resterà l’ultimo gioco per diverso tempo. Tuttavia, ci sono grosse novità per un altro franchise del team di sviluppo: è stato annunciato infatti il secondo capitolo di Counter-Strike 2, di cui vi abbiamo raccontato i primi dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

