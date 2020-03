Half Life Alyx: un docente sfrutta le potenzialità per insegnare geometria ai suoi studenti

Come ben sappiamo Valve ha annunciato diverso tempo fa Half Life Alyx, nuovo capitolo in VR di una delle serie probabilmente più importanti nel campo videoludico. Nonostante questo non fosse a tutti gli effetti il terzo episodio della saga, gli appassionati hanno accolto il progetto in maniera a dir poco positiva. Il titolo è disponibile a partire dal 23 marzo ed ha fatto subito discutere. Secondo la stampa internazionale il titolo è perfetto, addirittura IGN USA lo ha promosso con il perfect score ed è probabile che venga nominato per grossi premi. Il gioco però oltre ad essere incredibilmente valido, risulta anche utile per lezioni di geometria, ed è proprio quello che ha pensato un professore di San Diego.

Sono settimane incerte, l’Italia, come il resto del mondo, sta combattendo contro l’epidemia causata dal Covid-19 che ci ha obbligati a barricarci in casa. In queste ore fa sorridere la notizia quindi di Charles Coomber che ha iniziato ad usare le potenzialità di Half Life Alyx per imbastire una lezione di geometria per i propri studenti a casa. Il docente ha utilizzato la location della casa della protagonista utilizzando pennarelli che possono essere trovati in giro ed una lavagna. Quindi, qui di seguito potete gustarvi il video.

Il video, come avete potuto vedere, risale al 23 marzo, giorno di uscita di Half Life Alyx. Rimane curioso il fatto che il professore nel giro di poche ore abbia preso dimestichezza con le meccaniche di gioco ed abbia svolto una lezione interessante nel giro di 20 minuti o poco meno. Può trattarsi tranquillamente di una possibile innovazione guardando al futuro, potremo quindi sfruttare magari visori VR per fare lezione. Non lo sapremo mai, ma una cosa è certa, in qualche modo Valve è riuscita di nuovo a creare qualcosa di pazzesco.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che questo metodo possa essere sfruttato anche in futuro? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Half Life Alyx.