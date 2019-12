Half-Life Alyx: una versione PS VR è nei piani di Valve? Ecco la risposta degli sviluppatori

Half-Life Alyx ha generato parecchio rumore dopo l’annuncio, avvenuto poche settimane fa. Si tratta di un nuovo gioco sviluppato da Valve, parte di una serie amata e il cui ritorno era atteso da anni, è quindi naturale che il pubblico sia molto felice dell’esistenza di questo titolo. Considerando inoltre che si tratta di un videogame per realtà virtuale, la curiosità non può che essere alle stelle. Per quanto riguarda le piattaforme di riferimento, è stato confermato che supporterà vari headset per PC, ma nulla è stato detto su PS VR, il caschetto di casa PlayStation.

Pushsquare ha però avuto occasione di chiedere a Valve se ci sia la possibilità che Half-Life Alyx esca su PS VR; in breve, la risposta è stata vaga, ma non è stata “no”. A parlare è Greg Coomer, designer del gioco, il quale ha affermato che “sarà disponibile solo per Steam VR“. Ha però aggiunto: “Siamo consapevoli che la piattaforma VR di Sony è stata un successo per il medium, e supponiamo che molti consumatori Sony amerebbero giocare questo nuovo capitolo di Half-Life.”

Coomer conferma poi che in questo momento una versione PS VR di Half-Life Alyx non è in sviluppo in quanto il team è “estremamente focalizzato sulla pubblicazione iniziale“. Detto ciò, Coomer conclude affermando che Valve “non ha escluso alcuna possibilità” per il futuro.

In poche parole, esiste una remota possibilità che in futuro il gioco possa arrivare su PS VR o su una sua versione aggiornata per PS5. Non crediamo che i fan debbano rimanere con il fiato sospeso fino ad allora, ma comunque non si deve nemmeno escludere completamente tale eventualità. PS VR è l’headset più venduto sul mercato, ma è anche quello tecnologicamente più debole, quindi è possibile che Half-Life Alyx non sia riproducibile dall’accoppiata PS4 + PlayStaion VR. Voi cosa ne pensate?