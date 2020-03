Half-Life Alyx è già giocabile senza VR: ecco il video

Half-Life Alyx è finalmente disponibile. La saga di Valve rinasce dopo 13 anni, ma molti sono rimasti delusi da fatto che si tratti di un gioco esclusivo per VR. Il numero di spettatori Twitch è notevolmente superiore al numero di giocatori attivi su Steam. Questo ci fa capire che il limite per molti è l’accesso all’hardware necessario, molto costoso nel complesso. La speranza, quindi, è che venga rilasciata una versione non VR. Ufficialmente, tale eventualità è da escludere, anche se il team stesso si rende conto che presto arriveranno delle mod che permettono di farlo.

Tale possibilità pare in realtà essere più vicina di quanto si pensi. Oggi, infatti, scopriamo che il fondatore di Valve News Network, Tyler McVicker, ha scoperto che è possibile giocare senza un headset VR ad Half-Life Alyx tramite l’inserimento di alcuni comandi. È riuscito anche ad attivare i controlli tramite mouse e tastiera e tutto sembra funzionare in modo discreto, pur se con una serie di limiti. Potete vedere il video della sua prova qui sotto.

Come potete vedere, prendere la mira con il mouse non è come utilizzare i controller di movimento. È altamente probabile che l’esperienza di gioco per ora non sia minimamente paragonabile a quella regolare, ma si tratta comunque di una scoperta notevole. I modder, infatti, hanno ora un “punto di accesso” chiaro per poter lavorare e creare una versione migliore.

Il team di Valve aveva predetto questa eventualità, anche se non credevamo che tale risultato sarebbe stato raggiunto così rapidamente. La speranza di molti è che nel giro di qualche mese sia disponibile una versione moddata che permetta di vivere l’esperienza di Half-Life Alyx in versione non VR senza grandi problemi. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni dalla scena internazionale del modding.