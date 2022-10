Per chi ama il genere degli FPS, Half-Life e DOOM sono due delle saghe imprescindibili. Entrambi i franchise hanno avuto un ruolo importante nel rivoluzionare il genere e renderlo ancora più popolare, tanto che attorno a essi si è creata una folta fan-base molto affezionata. Ora, grazie al lavoro di un modder, è possibile giocare a una versione dell’FPS targato Valve che riprende in tutto e per tutto lo stile dei capitoli classici di DOOM.

La mod in questione si chiama Half-Life Another Story, e si basa sul riproporre l’espansione Opposing Force per il primo capitolo di fine anni ’90 in un modo inedito. Di questa espansione rimane tutta la parte narrativa, che vede i giocatori mettersi nei panni del soldato Shepard dell’unità HECU, ma a cambiare è tutto l’aspetto grafico di questa esperienza. Il modder, infatti, ha deciso di rimodellare questa espansione trasformandola in un titolo con l’aspetto visivo che si rifà ai primi capitoli della saga di DOOM (potete acquistare Eternal su Amazon).

Proprio per questo Half-Life Another Story è una mod che gira su Doom 2. Ogni elemento di questa produzione fan-made è stato rivisto e rifatto; dalle pistole ai nemici e perfino gli ambienti sono stati completamente trasformati per darvi l’idea di star giocando all’espansione originale del primo Half-Life ma su DOOM. Ad accompagnare questa brutale mod c’è anche un video di gameplay che mostra il tutto in una fase di alpha.

Sebbene la mod dovrà ancora essere rivista su alcuni elementi, il modder l’ha lasciata a disposizione di tutti. Se siete grandi amanti di questo genere di FPS vecchia scuola sappiate che potete scaricare Half-Life Another Story comodamente dalla pagina dedicata alla mod sul sito Moddb. L’idea di mischiare due degli sparatutto in prima persona più seminali per il genere è a dir poco geniale, e il risultato finale funziona più che bene.