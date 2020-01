Half-Life Collection sarà disponibile gratuitamente su Steam fino al lancio di Half-Life Alyx?

Il ritorno della saga di Half-Life è ormai sempre più vicino, e anche se il nuovo titolo della serie non sarà quel terzo capitolo tanto bramato da molti, Half-Life Alyx si sta facendo attendere con grande attenzione e curiosità da parte di una nutrita schiera di appassionati. A quanto pare però, Valve ha intenzione di rinfrescare la memoria a tutti coloro che hanno già potuto assaporare le storie di Gordon Freeman e compagni, e a tutti coloro che non si sono mai avvicinati alla saga con una Half-Life Collection riscattabile gratuitamente fino al rilascio di Half-Life Alyx.

L’indizio è apparso su ResetEra e fa notare agli appassionati come una notifica di Steam riveli la possibilità di riscattare a titolo gratuito Half-Life Colelction fino al momento in cui il nuovo gioco della saga per Realtà Virtuale non approderà sul negozio digitale di Valve.

Al momento non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale da parte di Valve a riguardo, e sembra che il tutto sia stato inviato prematuramente ad alcuni giocatori, probabilmente a causa di una sorta di errore di pianificazione. Se dovesse essere confermato non è detto che l’annuncio arrivi immediatamente, manca ancora qualche mese prima del rilascio di Half-Life Alyx e la conferma della collection potrebbe arrivare anche solo un mese prima del rilascio del titolo VR.

Inoltre, non è chiaro cosa includerà questa nuova Half-Life Collection, ma oltre al primo capitolo e agli episodi di Half-Life 2, potrebbero essere compresi contenuti extra già disponibili su Steam come per esempio: Half-Life 2: Deathmatch. Per ora non c’è nient’altro da fare se non aspettare che Valve esca allo scoperto e confermi il tutto. Vi piacerebbe l’idea di poter mettere le mani su una collection completa dei precedenti capitoli della saga di Half-Life?