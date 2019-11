Half-Life ricreato all’interno di Dark Souls da un modder

Due modder sono finalmente riusciti a ricreare una nuova mappa personalizzata a tema Half-Life all'interno di Dark Souls.

Dark Souls è uno dei giochi su PC con una vastissima ed appassionatissima community di modder, che nel corso di 8 anni hanno sfornato moltissime delle Mod più apprezzate e giocate dai fan del titolo From Software. Quest’oggi però Il modding di Dark Souls ha raggiunto un importante traguardo.

Tra le tante Mod che hanno rivisitato svariate parti del titolo Souls, ne è sempre mancata una capace di ricreare delle vere e proprie mappe personalizzate. Questa mancanza era dovuta alla complessità che ha avuto la community di modder nel metter le mani all’interno della personalizzazione delle mappe di gioco. Meowmaritus e Horkrux sono i primi ad essere riusciti a trovare un modo, sviluppando una mappa ispirata al classico degli FPC Half-Life.

Su Twitter, il collega modder Zullie fornisce un po ‘più di contesto al tutto. Meowmaritus ha creato strumenti in grado di importare modelli, senza però alcun tipo di collisioni, per quelle ci ha pensato Horkrux che ha trovato il modo di inserirle nella mappa creata dai due programmatori dilettanti. Prima dell’importazione della mappa Crossfire, i modder che sono riusciti ad andare più vicino al ricreare nuove mappe in Dark Souls erano solamente riusciti ad importare le mappe di Demon’s Souls.

Tuttavia, non aspettatevi un’esplosione improvvisa di nuove mappe e revisioni molto presto. I due programmatori sottolineano che la mappa al momento non presenta nemici o NPC perché richiedono dati di mesh di navigazione personalizzati, che purtroppo attualmente la community non ha la possibilità di creare. Cosa pensate del lavoro svolto fin’ora da questi due modder? Diteci la vostra.