In attesa di scoprire se davvero Valve lancerà qualcosa di ufficiale, ora abbiamo la possibilità di giocare ad Half-Life con il ray tracing. Tutto grazie a una mod, decisamente attesa da diverso tempo e che è in grado di ridare vita a quel capitolo originale, che ha portato alla creazione di un vero e proprio franchise, fermo purtroppo a soli due capitoli e due espansioni.

L’annuncio di disponibilità della mod è stato dato tramite YouTube, con un nuovo trailer che potete trovare poco più in basso. Per quanto riguarda la mod, invece, la sua distribuzione è avvenuta su Github, sito web dedicato proprio agli sviluppatori che pubblicano software e plugin open source (e non solo). Se volete provarla, tuttavia, sono necessari alcuni passaggi.

La prima operazione da fare è scaricare i file proprio da Github. Successivamente, l’autore consiglia di effettuare un’installazione pulita del gioco originale. Fatto ciò, è necessario aprire la cartella di gioco e importare i due file archiviati. Infine è necessario far partire un eseguibile e renderizzare il tutto. Nella mod è anche presente il supporto al DLSS, ma è necessario scaricare ulteriori file, che trovate sempre nella pagina Github dedicata. Una volta svolti questi procedimenti, il primo capitolo della serie si doterà del ray tracing, che resta comunque un’opera home made ma dal grande impatto, come è possibile vedere poco più in basso grazie al trailer.

La mod è disponibile per tutti gratuitamente, ma ripeto che è sviluppata solamente per il primo capitolo di Half-Life. Nel corso delle prossime settimane è molto probabile che l’autore dietro questo incredibile lavoro continuerà a pubblicare aggiornamenti, per renderla ancora più perfetta e ottimizzata. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

