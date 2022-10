Sono passati poco più di due anni dal ritorno sulle scene di Half-Life con il capitolo VR Alyx, e da quel momento l’interesse verso il futuro della saga è tornato a essere molto alto. Il gioco per caschi di realtà virtuale ha ispirato molto anche tutta una serie di modder, i quali si sono messi a realizzare diversi contenuti molto stimolanti per gli appassionati. Una di queste mod, per esempio, rende “VR friendly” il primo leggendario capitolo di questo importantissimo brand FPS.

La mod in questione si chiama banalmente Half-Life VR Mod ed è stata realizzata da Max Made Mods. Per ottenere tale contenuto vi basta andare su Steam e cercare la pagina ufficiale della mod, e per installarla correttamente dovete necessariamente possedere una copia del primo capitolo (che potete acquistare anche su Amazon) sulla piattaforma Valve. La cosa interessante, è come la mod sia altamente configurabile con qualsiasi hardware VR disponibile su PC, così da essere giocabile praticamente da chiunque.

La mod Half-Life VR non è ancora disponibile, ma lo sarà preso dato che verrà lanciata su Steam il prossimo 20 ottobre. Oltre a poter giocare in realtà virtuale a tutta la versione classica del primo capitolo della saga, ci permette anche di dare uno sguardo da un’altra prospettiva a tutto il complesso militare segreto di Black Mesa. La mod va a proporre anche delle texture ad alta risoluzione, modelli di armi migliorati e aggiunge persino un nuovo personaggio femminile.

Al momento la mod non è ancora pronta al 100%, dato che ci sono dei bug da correggere e le prestazioni non sono ancora ottimali, ma lo sviluppatore ha confermato che il titolo è giocabile dall’inizio alla fine. Quando anche questa mod diventerà pubblica i fan della serie Half-Life potranno giocare tutti e tre i capitoli principali anche in VR, così da avere una scusa in più per rigiocare la saga dall’inizio alla fine da una prospettiva tutta nuova.