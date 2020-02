Half-Life Remake: Black Mesa raggiunge la versione 1.0

È finalmente disponibile la versione 1.0 di Black Mesa, il remake di Half-Life. Si tratta di una nuova versione della beta pubblica rilasciata su Steam dal team di Crowbar Collective. Non è quindi ancora una versione definitiva, ma il gioco sembra veramente in ottima forma secondo quanto detto dagli sviluppatori. Si tratta, in altre parole, di una versione che richiede qualche ultima rifinitura prima che Black Mesa possa uscire dall’Accesso Anticipato.

Black Mesa è in lavorazione grazie all’Accesso Anticipato da circa cinque anni. In questa fase finale, il team di Crowbar Collective cerca dei giocatori esperti di Half-Life pronti a “romperlo” per fare in modo di rilevare tutte le debolezze del gioco. Gli sviluppatori affermano infatti che il videogame si è dimostrato stabile durante i loro test interni, ma è ora necessario fare qualche prova “su più tipi di macchine” e con altri giocatori.

Crowbar Collective vuole assicurarsi anche che non vi siano “picchi di difficoltà” nel remake di Half-Life, magari causati dai più recenti cambiamenti e miglioramenti alla struttura FPS del gioco. Il team di Black Mesa ha infatti “ricostruito gli spazi di combattimento e ha migliorato l’IA dei Marines HECU e dei Vortigaunt”. Secondo gli sviluppatori, questi cambiamenti hanno “enormemente” migliorato il combattimento di Black Mesa ma vogliono assicurarsi che anche i giocatori siano d’accordo e che il livello di difficoltà non sia troppo alto.

Inoltre, l’idea del team di Half-Life Remake è quella di rendere il gioco il più fluido possibile, ludicamente parlando: per quanto vi siano ancora zone dove è richiesto di “fermarsi e pensare”, il ritmo di gioco di Black Mesa è molto più alto. Anche sotto questo punto di vista, però, Crowbar vuole sentire l’opinione dei giocatori. Infine, vogliono sapere cosa ne pensano di fan degli obbiettivi.

Attualmente non c’è una data di uscita dall’Accesso Anticipato per Black Mesa, ma non dovrebbe mancare troppo. Potete trovare il gioco su Steam.