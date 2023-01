Gli amanti di Half-Life, nonostante una tutt’ora prolifica community di modder, si sono ormai rassegnati all’idea che molte delle domande lasciate irrisolte dalla serie non saranno mai rivelate. Anche se le voci relative ad un terzo capitolo non si fermano, gran parte dei misteri legati agli esperimenti condotti da Black Mesa o chi fosse G-Man, infatti, non sono mai stati approfonditi da Valve e dal team di sviluppo. Tuttavia, alcuni leaker hanno scoperto alcuni elementi interessanti, andando a rovistare tra gli asset di Source, remastered dell’originale avventura di Gordon Freeman.

Addentrandoci nei dettagli, i leakers hanno trovato alcune animazioni che rivelano dettagli utili ad avere una miglior comprensione di G-Man e non solo. Nonostante alcune informazioni aggiuntive siano state date in Alyx, il personaggio misterioso non ha mai ricevuto particolari dettagli nel corso della serie di Half-Life (se volete decorare la vostra camera, provate questa lampada LED, disponibile su Amazon). Tuttavia, tra le animazioni nascoste nel codice sorgente di Source, sono state trovati degli asset che mostrano la morte di G-Man.

L’ambivalenza di questa scoperta è data sia dalla possibilità che gli sviluppatori avessero previsto una possibile morte per G-Man, sia dall’eventualità che si tratti di un semplice backup. Infatti, in Half-Life, l’uomo misterioso è praticamente invincibile ed inavvicinabile e l’ipotesi più plausibile è proprio quella che gli sviluppatori avessero deciso di creare questa animazione solo nell’eventualità di cambiamenti nella sceneggiatura del gioco.

it also crashed in c1a3 pic.twitter.com/5nubwfAkai — Magic Nipples ‍♂️ (@Magic_Nipples) January 7, 2023

Inoltre, i leakers di Half-Life: Source hanno trovato anche delle interessanti animazioni relative all’elicottero Apache che possiamo intravedere all’inizio della nostra avventura. Quando Gordon fa il suo lungo viaggio introduttivo, a bordo del treno, vediamo infatti un aereo pronto al decollo di cui, tuttavia, perderemo presto le tracce. Tra le varie animazioni, i leakers hanno trovato sia le animazioni di decollo che quelle di schianto. Tuttavia, anche in questo caso, non sono riusciti ad avere una visione chiara di quello che stava accadendo, il che rende valida sia l’ipotesi di un decollo riuscito, sia quella di uno schianto immediatamente successivo all’incidente nella centrale.