Half-Life: Valve starebbe sviluppando due nuovi giochi

La saga di Half-Life strega da decenni la sua fan base, grazie al suo contributo evoluzionistico al mondo dei first person shooter, ma anche al mondo dei videogiochi in generale: basti pensare al recente Alyx, il capitolo della serie sviluppato appositamente per VR. Un gioco decisamente sopra le righe, e che ha catapultato l’era della realtà virtuale verso un futuro prospero e preponderante. Tra chi considera quest’ultimo titolo come il terzo gioco della serie, e chi attende impazientemente un terzo capitolo da giocare con mouse e tastiera, Valve sembrerebbe decisa a voler riprendere il suo fortunato franchise in mano.

Sembrerebbe che l’azienda di Bellevue, stia sviluppando due nuovi titoli, ovvero il seguito di Alyx e un altro gioco. Ad affermarlo, è stato su Twitter l’insider Tyler McVicker (noto per le sue anticipazioni sul mondo Valve). ‘HL : X’, questo il nome del progetto, punterebbe ad un’evoluzione delle meccaniche e della struttura di gioco del capitolo VR precedente. Insomma, Valve avrebbe intenzione di sfruttare ancora di più la realtà virtuale, per offrire agli utenti un’esperienza ancora più immersiva. Ovviamente, vi invitiamo a prendere quanto dichiarato con le pinze, in quanto le parole dell’insider potrebbero non corrispondere a realtà.

L’altro progetto, invece, riguarderebbe un multiplayer asimmetrico con supporto ray tracing, fruibile sia su PC che in VR, ma al momento l’insider non ha svelato nient’altro a riguardo. La ciliegina sulla torta? McVicker ha invitato i fan della saga a non perdere le speranze su Half-Life 3: seppur la casa di sviluppo e distribuzione americana sia impegnata sullo sviluppo dei due titoli sopracitati, secondo l’insider il terzo capitolo dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2030; di certo non proprio dietro l’angolo.

Oh God, Valve is working on 2 Half-Life games following up on Half-Life: Alyx….. I AM EXCITED! https://t.co/JPSlQcTxPJ — Tyler McVicker (@Tyler_McV) March 28, 2021

