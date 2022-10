Halloween sta finalmente per arrivare, e per noi videogiocatori si tratta sempre di un momento un po’ particolare dell’anno. Tutta una serie di elementi – dalle giornate sempre più corte a un meteo che spesso si presta a creare la giusta atmosfera – rendono questo periodo quello migliore in assoluto per vivere determinate esperienze… Anche dal punto di vista videoludico.

Come esistono film e letture perfetti per vivere al meglio la festa di Halloween, troviamo allo stesso tempo decine e decine di videogiochi adatti ad accompagnare le vostre giornate all’insegna del terrore. Quella che segue è una nostra selezione dei migliori videogiochi horror di sempre, e ce n’è davvero per tutti i gusti: da classici intramontabili a qualche novità davvero interessante, siete pronti?

Resident Evil

Iniziamo con quello che è forse il franchise più “scontato” da inserire in una lista del genere… Ma non dimentichiamo che stiamo comunque parlando dei migliori videogiochi horror di sempre! Resident Evil è infatti un’istituzione: una saga che, dopo anni di alti e bassi, è finalmente rinata grazie a una serie di operazioni curate in maniera pressoché perfetta da Capcom.

La serie ideata da Shinji Mikami ha davvero ancora tanto da regalare sia a chi già la conosce sia a coloro che, per un motivo o per l’altro, non hanno ancora avuto occasione di scoprirla. Per questo Halloween vi consigliamo quella che è forse l’esperienza più spaventosa dell’intero franchise: quel Resident Evil 7 che ha segnato il grande ritorno della saga, con un approccio diverso ma capace di coinvolgere e terrorizzare i giocatori di tutto il mondo.

Silent Hill

Passiamo a un’altra saga che ha definito il genere horror ma che, purtroppo, negli ultimi anni ha fatto perdere quasi del tutto le sue tracce… Fino a pochi giorni fa! Silent Hill è uno dei franchise più importanti della storia di questo filone, e noi di Game Division non vediamo l’ora di assistere – finalmente! – all’arrivo dei tanti nuovi capitoli che andranno ad arricchire la serie.

Un’esperienza che merita di essere (ri)scoperta è senza ombra di dubbio il discusso quarto capitolo: un gioco che a suo tempo fu criticato perché troppo distaccato dagli standard della serie, ma che riesce a raccontare una storia molto profonda in maniera del tutto unica. Da segnalare l’immancabile colonna sonora a opera del maestro Akira Yamaoka: melodie in grado di dar vita all’atmosfera perfetta per accompagnare il giocatore, passo dopo passo, in uno spaventoso viaggio nella mente del nostro protagonista.

The Evil Within

Altro giro, altra opera di Shinji Mikami. The Evil Within è un titolo forse fin troppo sottovalutato ma che, anche a distanza di qualche anno, rappresenta sempre e comunque una delle migliori esperienze horror dell’ultima decade. Nei due capitoli della serie vestiremo i panni del detective Sebastian Castellanos, alle prese con forze soprannaturali e con una scia di terrore e distruzione su cui deve e vuole assolutamente fare luce.

Il tutto condito da una serie di elementi che vanno a creare un’opera davvero ben realizzata: dal character design, con creature capaci di terrorizzare il giocatore grazie a mille spaventosissimi dettagli, a una colonna sonora e a tanti altri accorgimenti che portano a un mosaico di pura angoscia. The Evil Within 1 e 2 sono peraltro disponibili su Xbox Game Pass, avrete il coraggio di provarli?

Alien: Isolation

Se anche voi siete appassionati dell’universo di Alien, questo gioco è esattamente l’esperienza che fa per voi. Ambientata anni dopo gli avvenimenti del primo film, quest’avventura datata 2014 ci mette nei panni di Amanda Ripley – figlia di Ellen – a borgo della stazione spaziale Sevastopol: arrivata a bordo, la ragazza si renderà subito conto della presenza di un pericoloso Xenomorfo intento a sterminare l’intero equipaggio.

Alien: Isolation è un prodotto estremamente immersivo, con la visuale in prima persona a rendere ancor più coinvolgente questa esperienza di puro terrore. La nostra protagonista sarà infatti praticamente impotente di fronte al temibile Xenomorfo, e dovrà perciò studiare soluzioni alternative – talvolta addirittura geniali – per superare la minaccia e portare in salvo la stazione spaziale. Una menzione d’onore va fatta all’Intelligenza Artificiale, con l’alieno in grado di rilevare movimenti e rumori di Ellen… E la nostra protagonista a dover prestare sempre, sempre la massima attenzione.

Dead Space

Sono pochi i titoli horror che possono vantare l’impatto, a livello culturale e non solo, che ha avuto un capolavoro come Dead Space: uscito nel 2008, il primo capitolo è stato del resto e con tutta probabilità l’opera magna di Visceral Games. Vestiremo qui i panni dell’ingegnere Isaac Clark, in un mondo devastato dall’uso ormai insostenibile di risorse da parte dell’essere umano: l’estinzione sta ormai facendo il suo corso, e il nostro protagonista viene inviato su una nave spaziale alla ricerca di soluzioni.

L’equipaggio verrà però attaccato dagli spaventosi Necromorfi, con tutta probabilità tra le creature più orrende mai affrontate in un videogioco: l’imperativo a questo punto diventa sopravvivere, fuggendo di fronte a una minaccia costante che sembra non avere via d’uscita. Se volete vivere un’esperienza di vero terrore, insomma, trovate la trilogia di Dead Space all’interno del catalogo Game Pass. Senza dimenticare che, il prossimo gennaio, potremo finalmente mettere le mani sul tanto atteso remake a cura di Motive Studio… E noi non vediamo l’ora!

Little Nightmares

Una delle esperienze più disturbanti che siano mai state concepite, almeno parlando di videogiochi. A un primissimo sguardo Little Nightmares potrebbe sembrare un semplice platform con elementi da rompicapo, ma la realtà è che il titolo di Tarsier Studios è un vero viaggio all’insegna dell’angoscia.

Nel primo capitolo, uscito nel 2017, ci troveremo nei panni di Six: una bambina di nove anni che si ritrova all’interno di una nave resort subacquea, chiamata Le Fauci. Inizierà qui il suo viaggio alla ricerca di una via di fuga, ma le cose non saranno per nulla semplici: a ogni livello la salute mentale della nostra protagonista verrà minata dalla presenza di alcune creature, le quali rappresentano di fatto alcuni dei peggiori incubi ricorrenti della psiche umana. Un concept geniale, che vi consigliamo assolutamente di scoprire quanto prima. Se ne avete il coraggio, ovvio.

I Have No Mouth, And I Must Scream

Chiudiamo con una chicca direttamente dal passato: un’esperienza datata 1995 e tratta da un racconto del 1968 scritto da Harlan Ellison, che risponde al nome di I Have No Mouth, And I Must Scream. Sviluppata da The Dreamers Guild questa avventura grafica ci porta in un mondo dove le nazioni più potenti della Terra, per riuscire a fronteggiare le sempre più spaventose guerre mondiali, costruiscono l’Intelligenza Artificiale AM (Allied Mastercomputer).

Una volta sviluppata una coscienza propria, AM sterminerà tutta la popolazione a eccezione di cinque persone: starà a noi vestire i panni degli ultimi sopravvissuti e cercare, con le nostre decisioni, di evitare la completa estinzione della razza umana. I Have No Mouth, And I Must Scream è un classico del genere avventura grafica nonché un vero incubo per ogni giocatore: si tratta infatti di un prodotto con un’atmosfera curata nei minimi dettagli, per dar vita a un’esperienza di vero terrore adatta a una notte come quella di Halloween.