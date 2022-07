Il celebre YouTuber e streamer Charlie “Cr1tikal” White offre una ricompensa a chiunque riesca a terminare Halo 2: Anniversary. Si tratta di una sfida pressappoco impossibile, la cui ricompensa è stata recentemente aumentata dal suo ideatore. La cifra in palio, infatti, è passata da $5.000 a ben $20.000. Per ottenerla, bisognerà terminare il gioco alla massima difficoltà e senza mai morire.

Inoltre, la sfida prevede che il giocatore abbia tutti i teschi attivi. I veterani di Halo 2: Anniversary e, in generale, della serie, sapranno certamente che i teschi sono degli oggetti che hanno la funzione di complicarci la vita durante la nostra run. Questi, infatti, attivano dei malus che rendono il gioco più difficile nascondendo l’HUD, disattivando la rigenerazione degli scudi o simili. Di conseguenza, giocare ad Halo a difficoltà leggenda e con tutti gli scudi attivi è la sfida più difficile che un giocatore possa affrontare. Se a ciò aggiungiamo il piccolo dettaglio di dover terminare il gioco senza morire, risulta evidente che la sfida è solo per veterani.

Lo Youtuber, inoltre, ha notato che uno degli scudi ha un malus che in realtà semplifica il gioco. Envy, infatti, conferisce a Master Chief l’invisibilità invece della torcia. Ciò potrebbe andare a favore dei giocatori, e per questo motivo non è ammesso nella sfida di Cr1tikal. Dopo diverse settimane senza giocatori in grado di completare la sfida, Charlie ha aumentato il totale della ricompensa a$ 20.000 e ha persino offerto suggerimenti su come portarla a termine. Troverete le informazioni all’interno del video poco sotto.

“È considerato il risultato da solista più difficile di tutta la storia degli FPS”, afferma White. “In realtà l’ho provato io stesso, non sono riuscito a superare le prime due stanze nella prima missione di Halo 2 con LASO (Legendary All Skulls On)!” Tutti coloro che riescono a terminare la sfida e vogliono riscuotere la taglia, invece, dovranno compilare questo form. Se siete dei temerari o se cercate un modo molto complesso per ingannare l’attesa della Forge Mode di Halo Infinite, fatevi avanti.