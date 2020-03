Halo 2, a breve inizieranno i test per la versione PC del gioco

I test per la versione PC di Halo 2, inserita nella Master Chief Collection, inizieranno tra poche settimane. Ad annunciarlo è stato il team di sviluppo 343 Industries in un recente post sul proprio blog in cui ha aggiornato gli utenti sui progressi e sui cosidetti “flight”, nome con il quale vengono definiti i beta testing dei vari titoli della collezione. I prossimi giochi coinvolti da questa fase di prova saranno Halo 2, Halo 2: Anniversary e Halo: Reach’s Forge & Theater.

L’accesso anticipato di Halo 2 per gli utenti che aderiscono al piano Halo Insiders inizierà alla fine di questo mese di marzo. L’avvio dei test era previsto inizialmente per gennaio ma poi tutto era slittato. Il team non esclude, inoltre, che nella fase di prova possano essere testate anche delle correzioni per l’audio di Halo Reach ma queste «sono ancora in fase di implementazione, quindi non è detto che possano essere pronti per la prossima serie di test».

Nel post di 343 Industries si fa anche riferimento all’ultimo gioco uscito per Master Chief Collection, ovvero Halo Reach. «Al momento il team sta lavorando molto, valutando i feedback e le segnalazioni inviate dai giocatori sia nel corso dei flight che con la versione definitiva. Il team sta adesso lavorando a un aggiornamento per Halo e Halo: Reach che riguarda altre problematiche”. Non c’è al momento una data per quanto riguarda questo aggiornamento ma si sa soltanto che è in fase di sviluppo.

Ricordiamo che su PC, Halo: The Master Chief Collection include al momento Reach e Combat Evolved. Rimangono in coda Halo 2, Halo 3 e ODST insieme ad Halo 4. Intanto si aspettano nuovi aggiornamenti sul prossimo capitolo della saga, ovvero Halo Infinite in uscita anche su Xbox Series X. Recentemente, in vista dell’uscita del gioco, è stata anche lanciata una linea di giocattoli dedicata alla serie.