Halo 2, giocatore cerca un vecchio compagno e fa una triste scoperta

Recentemente è stata aggiunta una nuova funzione su Xbox Live, che permette ai giocatori di fare una ricerca dei nomi dei proprietari dei Gamertag, offrendo a molti utenti la possibilità di rincontrare vecchi amici. Lo streamer Twitch Lee Fabela ha deciso di sfruttare questa nuova feature per rintracciare un suo compagno di giochi, con cui passava del tempo su Halo 2 sulla primissima Xbox.

Fabela ha spiegato in un post su Facebook che “lo stavo cercando da anni, finalmente Xbox ha deciso di aggiungere una barra della ricerca che ti dà suggerimenti di gamertag. L’ho trovato e gli ho mandato un messaggio, pensando che avrebbe risposto e magari giocato ad Halo con me come nei vecchi tempi“. Tuttavia, per mesi non ha ricevuto risposta, fino a quando a scrivergli dallo stesso account è stato il nipote dell’utente, rivelandogli una triste novità.

Il proprietario dell’account, Shaun, purtroppo è morto di leucemia circa un anno fa, e ha donato la sua Xbox per giocare con suo nipote nei fine settimana. Nello stesso post su Facebook, Lee Fabela definisce l’utente come “la persona migliore di sempre“, ricordando come lo difendesse quando giocavano ad Halo 2 e altre persone lo prendevano di mira perché era il più piccolo. Fabela ha poi aggiunto che “quando giocavamo insieme, non perdevamo mai una partita. Considero quest’uomo come il miglior amico online che abbia mai avuto, una vera leggenda di Halo 2”.

Si tratta di una notizia molto triste, ma che aiuta a capire in quanti modi è possibile fare esperienze uniche nel mondo dei videogiochi. Peraltro, proprio quest’anno la serie di Halo compie 20 anni assieme alla primissima Xbox, ed è imminente l’uscita dell’attesissimo Halo Infinite, che arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S e PC l’8 dicembre 2021. Inoltre, si parla già anche dell’ipotetico prossimo capitolo della serie. Sulle nostre pagine trovate anche il provato della campagna, la cui intro potrebbe essere già trapelata online.