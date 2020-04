Halo 2 su PC, sono iniziati i primi test

Continua il lavoro di 343 necessario per portare tutta la Master Chief Collection su PC e preparare i relativi giocatori ad Halo Infinite, atteso per la fine dell’anno. Dopo aver rilasciato Halo:Reach e Halo Combat Evoled Anniversary, 343 inizierà a breve le prime fasi di test online per Halo 2 e Halo 2 Anniversary. Queste prove serviranno per capire le performance del gioco su PC e se tutto il comparto multigiocatore funziona a dovere senza sbavature di sorta.Oggi i test partiranno, verranno selezionati tutti coloro che sono all’interno dell’Halo Insider Program, in particolare quelli dell’anello 3 – e quindi più avanzati.

Halo 2 è un gioco del 2004, uno dei migliori capitoli della saga, nonché uno dei più apprezzati. Nel 2007 uscì una versione Windows Vista, quello fu l’ultimo Halo canonico a uscire anche su pc, successivamente Microsoft decise di lasciare il brand in esclusiva console Xbox, per poi decidere definitivamente a un passaggio combinato con l’era Spencer. Halo 2 Anniversary è invece una remastered del 2014 che rinnova filmati, multiplayer e motore grafico, con la possibilità di passare dal vecchio al nuovo con un semplice tasto. Il gioco comprende l’online, e una campagna lunga circa 7 ore, completabile anche in cooperativa con un amico.

Non abbiamo ancora una data d’uscita per quanto concerne Halo 2 e Halo 2 Anniversary su PC, ma è molto probabile che il gioco venga rilasciato all’improvviso come nel caso di Combat Evolved Anniversary, stessa cosa potrebbe accadere con Halo 3 e con Halo 4.

PSA: All Ring 3 blockers have been resolved at this time for Halo 2 and Halo 2: Anniversary flighting to begin on Friday, 4/17. We will let folks know when buttons are being pressed for invites to roll out. Stay tuned to get tactical Marines! — Tyler “Postums” Davis (@343Postums) April 16, 2020

Non è chiaro se anche la campagna di Halo 5 Guardians arriverà su PC, ma le premesse per farlo accadere ci sono tutte. Vi ricordiamo che è già presente il multiplayer, ma senza matchmaking, con la possibilità di giocare partite personalizzate e fucina, la modalità editor che permette di creare mappe e livelli da condividere con la community di giocatori. Appena avremo ulteriori informazioni, non mancheremo di farvelo sapere come sempre.