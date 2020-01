Halo Infinite: 343 Industries racconta quello che sarà il futuro della serie

Se c’è una saga che ha saputo far innamorare i videogiocatori di più generazioni, è di sicuro quella di Halo. La creazione di Bungie non ha mai smesso di evolversi e di proporre ai propri appassionati diverse iterazioni, capaci di approfondire sempre più a fondo i propri personaggi e l’universo che è stato creato in principio. Ora, dopo Halo 3 il brand è passato in mano a 343 Industries, studio di Redmond con lo scopo di espandere ancora di più quella che è la galassia creata da Bungie nel 2001, e arrivata al sesto capitolo principale con il prossimo Halo Infinite.

Tramite un nuovo video diario chiamato “We Are 343 Industries”, lo studio americano ha raccontato, andando nello specifico, quelli che sono stati i passaggi principali nello sviluppo delle loro esperienze con il brand lasciato in eredità da Bungie, ma non solo. Il team non si ferma a parlare solamente del passato, ma mette in risalto soprattutto quello che sarà il futuro della serie, parlando ovviamente anche del già annunciato prossimi capitolo: Halo Infinite.

Nel video, 343 si concentra molto sul raccontare il tipo di lavoro che il team sta svolgendo su Halo Infinite. Per il nuovo capitolo della serie, lo studio ha dovuto aggiornate tutti gli strumenti per lo sviluppo e creare un nuovo potente motore chiamato Splipspace, che permetterà al gioco di ottenere il massimo dalla Xbox Series X e allo stesso tempo renderà più fluido il lavoro degli sviluppatori.

Un altro degli obbiettivi dichiarati dal team per il futuro di tutta la saga è un’ancora maggiore apertura verso la community di appassionati, questo grazie a una costante ricerca di feedback da parte dei videogiocatori. L’universo di Halo continuerà dunque ad espandersi, con 343 che conclude affermando che oltre ai videogiochi sono stati rilasciati e verranno ancora rilasciati: romanzi, fumetti, gadget e serie televisive.

La saga di Halo è più viva che mai, e il futuro del brand passera da Infinite per poi ripartire verso nuove direzioni che ci sono ancora sconosciute al momento. Cosa vi aspettate dal futuro di questa iconica saga? State apprezzando il lavoro che sta facendo 343 Industries?