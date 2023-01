A discapito delle recenti speculazioni, sembra proprio che 343 Industries e Halo abbiano ancora molto da fare insieme. Durante una recente intervista con IGN, Phil Spencer è tornato a parlare del celebre videogioco suggerendo che il team di 343 continuerà a essere fondamentale nei suoi futuri sviluppi. Dichiarazioni del genere potrebbero far ben sperare gli appassionati di sempre.

I vari dubbi in merito al futuro di 343 Industries e Halo derivano dal gran numero di recenti licenziamenti che ha di recente interessato proprio questo team, insieme a tanti altri. Dalla situazione sono ovviamente affiorate tantissime speculazioni nei confronti del presente e del futuro che, almeno per adesso, sembra abbiano trovato almeno una parziale conferma.

“Quello che vogliamo fare ora è assicurarci che il team che guida sia pronto alla flessibilità richiesta per costruire un piano ed eseguirlo”, ha detto Spencer. “Halo rimane d’importanza critica per Xbox e allo stesso tempo 343 ricopre la stessa importanza nel successo di Halo”, per poi continuare, “Per quanto riguarda gli studi di supporto e le altre cose, sono elementi normali nelle fasi di sviluppo, ma il cuore e l’anima di Halo rimane con 343, e abbiamo la massima fiducia nel team che continua a lavorare per portare avanti il piano stabilito”.

Parole del genere non possono che rassicurare verso il futuro del team e di Halo che, come sospettavano tutti, sembra che resterà una priorità delineata ancora dai ragazzi che ci lavorano da sempre: “mi aspetto che continueremo a supportare e far crescere Halo per tutto il tempo in cui Xbox continuerà a esistere come piattaforma”.

E voi, cosa ne pensate delle affermazioni di Phil Spencer? Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro?

