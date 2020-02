Halo Championship annuncia la collaborazione con Esport Engine per Halo Infinite

Esports Engine, una della compagnie facenti parte di Major League Gaming, si occupa dell’organizzazione e della gestione specializzata dei campionati Esport in tutto il mondo. Ora, la compagnia ha annunciato l’inizio di una collaborazione per la gestione dei tornei ufficiali per il prossimo Halo Infinite. La compagnia andrà a lavorare a stretto contatto con 343 Industries.

Adam Apicella, il CEO di Esports Engine, ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale nel quale ha parlato di questa nuova partnership, dichiarando: “Siamo estremamente entusiasti di lavorare con 343 Industries come loro partner. Sfrutteremo i nostri 20 anni di esperienza nel mondo Esport per aiutare a costruire il miglior programma competitivo per i giocatori, i fan e le squadre di tutto il mondo.”

Il ruolo di Esport Engine sarà quello di concentrarsi sulla progettazione dell’ecosistema generale che avranno i prossimi campionati competitivi del titolo di 343 industries. La compagnia avrà inoltre, il compito di gestire il formato e tutte le operazioni che ruoteranno attorno ai tornei come: le trasmissioni, le squadre e i giocatori, il tutto in prospettiva al lancio di Halo Infinite e alla creazione di eventi competitivi dedicati all’ultimo lavoro di 343 Industries.

Vi ricordiamo che Halo Infinite è atteso all’uscita per il prossimo periodo natalizio, momento nel quale arriverà sul mercato anche la console di prossima generazione di Microsoft, Xbox Series X. Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione tra Halo Championship e Esport Engine?