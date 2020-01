Halo Combat Evolved: ecco quando iniziano i test su PC

Oramai Microsoft è completamente aperta al mondo PC e tutti diamo per scontato che i prodotti first-party degli Xbox Game Studios vengano rilasciati anche al di fuori della famiglia di console Xbox. Anni fa, però, i fan ancora sognavano di poter giocare a tutta la saga di Halo, precisamente con la Halo The Master Chief Collection. Ora, il sogno sta diventando pian piano realtà e (anche) Halo Combat Evolved Anniversary sta per giungere su PC.

Gli sviluppatori di 343 Industries, infatti, hanno praticamente completato il lavoro su Halo Reach e possono ora concentrarsi su Halo Combat Evolved Anniversary. Come annunciato in un post sul loro forum, la fase di test beta inizierà verso fine mese tramite una di partner esterni e poi si amplierà a più giocatori durante il mese di febbraio. Come sempre, ovviamente, solo gli Halo Insiders potranno partecipare al test. Se volete iscrivervi, potete farlo a questo indirizzo.

Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

Il primo test si occuperà di analizzare elementi base del gameplay, come la connessione con i server dedicati e quella peer to peer, il crossoplay tra Steam e Windows, l’interfaccia grafica e via dicendo. Saranno disponibili specifiche sezioni della campagna single player ed elementi del multigiocatore, oltre a una serie di funzioni di personalizzazioni basilari per il proprio personaggio.

Non abbiamo però dettagli precisi sugli effettivi contenuti di Halo Combat Evolved (quali missioni, quali modalità del multigiocatore, etc.). Se le cose dovessero andare allo stesso modo di Halo Reach, dovremmo comunque avere accesso a una buona quantità di elementi per giocare al meglio con il “nuovo” titolo. In casa Halo, inoltre, molti attendono Infinite, il nuovo capitolo che vi ricordiamo sarà disponibile su PC, Xbox Series X e anche Xbox One, al pari di molte altre esclusive in arrivo su next-gen.