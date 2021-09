Halo è protagonista di un crossover ufficiale inaspettato

In questi ultimi anni abbiamo visto tanti crossover, specialmente in Fortnite, ma l’incontro tra più personaggi presenti in diversi brand videoludici esistono da tempo immemore, basti pensare all’iconica saga di Super Smash Bros. Quello di cui vi stiamo per parlare è un crossover che vede come protagonista il brand di Halo e un paio di giochi che sicuramente tutti abbiamo per lo meno provato una volta nella vita.

Il crossover in questione porta Halo all’interno di due grandi giochi classici per i possessori di Windows, ovvero: Solitario e Mahjong. Entrambi i titoli ora hanno tematizzazioni proprio con elementi provenienti dalla saga sci-fi di Microsoft.

Questa nuova tematizzazione sarà resa disponibile per Solitario sia su PC che su mobile, mentre per quanto riguarda il gioco Mahjong sarà disponibile solamente per dispositivi mobile al momento.

🔊 #Halo has landed in Microsoft Solitaire (PC & mobile) and Mahjong by Microsoft (mobile). Check out the new @Halo Themes that were designed by 343 Industries for casual gamers throughout the universe. Play now!

♣: https://t.co/KEYE7fhh24

🀄: https://t.co/F6hF7D6mSy pic.twitter.com/NSqhSP5EZB — Microsoft Casual Games (@MSCasualGames) September 20, 2021

Questi due titoli sono un perfetto passatempo per molti appassionati, e poterli giocare con un tema in pieno stile Halo è sicuramente un qualcosa da provare assolutamente per gli amanti di questa iconica saga di FPS.