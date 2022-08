Dopo un avvio caratterizzato da molti problemi, sembra che finalmente Halo Infinite abbia trovato la sua strada. L’arrivo della modalità Forgia, infatti, ha dato una nuova linfa vitale all’FPS di 343 Industries e ha spinto molti utenti nel cimentarsi con creazioni sempre più interessanti. Tra quelle più meritevoli, ad esempio, ricordiamo la mod che trasformai il titolo in Mario Kart. Oggi, tuttavia, vi parliamo di una creazione più in linea con lo spirito del gioco.

L’utente DeathTempler, infatti, ha deciso di ricreare una delle storiche mappe di Battlefield 4 all’interno di Halo. La mappa in questione è Operation Metro la quale, come facilmente intuibile, è ambientata tra le aree di una stazione metropolitana. Il risultato, che potete ammirare nel video all’interno di questo articolo, è piuttosto fedele all’opera originale. DeathTempler ha detto di essere un grande fan della serie Battlefield, pertanto, ha scelto di omaggiare uno dei suoi giochi preferiti portandolo all’interno del titolo di 343 Industries.

Per la realizzazione della mappa, l’utente ha impiegato circa quattro giorni. Tra le modifiche più rilevanti apportate ad Halo Infinite per adeguarlo a Battlefield 4, DeathTempler segnala di aver sistemato la gravità e regolato la velocità di movimento. In questo modo, anche il semplice spostarsi tra le aree di questa nuova ambientazione ricrea un feeling piuttosto simile all’esperienza originale. Il tutto è stato possibile grazie alla semplicità di utilizzo e la varietà di impostazioni delle quali è dotata la modalità Forgia.

Ricordiamo, infine, che la modalità Forgia per Halo Infinite non è ancora ufficialmente disponibile. I materiali che abbiamo visto fino ad ora sono frutto del lavoro di alcuni utenti selezionati che hanno già provato Forgia. Una data ufficiale per il suo lancio non è ancora disponibile, tuttavia, la nuova modalità creativa non sembra destinata ad arrivare sui nostri dispositivi nel breve termine. In compenso, le creazioni di coloro che stanno eseguendo i test sono disponibili in abbondanza.