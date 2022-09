La modalità Forgia è senza dubbio una delle novità più attese per Halo Infinite (trovate la versione Xbox su Amazon). L’ultimo periodo, infatti, è stato piuttosto turbolento per 343 Industries e gli sviluppatori hanno bisogno di riprendere quota agli occhi dei fan. Dopo l’addio di parte dei vertici dello studio, infatti, il futuro del titolo sembra puntare parecchio su questa modalità. I tester hanno già realizzato contenuti decisamente di livello e senza dubbio continueranno a fare altrettanto anche dopo l’uscita.

Uno di questi utenti, infatti, ha deciso di realizzare una serie di mappe dedicate a Il Signore degli Anelli. La prima di queste creazioni su Halo Infinite è già completa ed è ambientata all’interno della Contea degli Hobbit. Come possiamo vedere in un breve video su Twitter, Red Nomster ha ricreato la casa di Frodo e tutta l’area circostante in modo piuttosto fedele all’immaginario dell’opera originale.

L’autore, inoltre, ha affermato, in un’intervista per PCGamesN, che ha in programma la realizzazione di molti altri contenuti dedicati proprio a Il Signore degli Anelli. Tra le prossime mappe in programma per Red Nomster troviamo le Miniere di Moria, il Fosso di Helm e, ovviamente, Minas Tirith. Tuttavia, tutti questi contenuti non prenderanno il via prima dell’uscita ufficiale di Forgia su Halo Infinite. Il giocatore, infatti, non è certo che sarà possibile esportare i contenuti creati in questa versione di prova anche nella sua forma finale. Dunque, per non rischiare che il suo lavoro vada perso, preferisce attendere ancora poco più di un mese per l’uscita di Forgia.

La modalità, infatti, sarà inserita su Halo Infinite a partire dall’8 novembre 2022. 343 Industries ha già posticipato il rilascio di Forgia ma, in questo caso, sembra difficile che possa farlo ancora. La situazione dello studio, infatti, è piuttosto critica e i giocatori certamente non vedrebbero bene un nuovo rinvio per questo atteso contenuto.