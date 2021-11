Halo Infinite: alcune copie sarebbero già in commercio, attenzione agli spoiler

Manca ormai davvero poco all’uscita di Halo Infinite, attesissimo capitolo del glorioso franchise targato 343 Industries. In attesa del fatidico 8 dicembre gli sviluppatori hanno ben deciso di stabilizzare l’hype generale rilasciando, in forma totalmente gratuita, il multiplayer. Sebbene in fase beta, la modalità risulta incredibilmente eccelsa portando i giocatori indietro di decenni facendo provare loro emozioni ormai perdute. Se nel caso voleste rifrescarvi la memoria sulla storia di questa magnifica saga, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dettagliato.

Sebbene manchino ormai una manciata di giorni, sembra che alcuni utenti siano già in possesso di alcune copie. Come riferito dai colleghi di MP1ST, le versioni fisiche stanno già circolando da diversi giorni come testimoniano alcune foto, sebbene non si sia capito ancora da che negozio siano state comprate.

Entrando sul sito della fonte è possibile notare alcune interessanti caratteristiche, come il supporto per Dolby Vision, che dovrebbe essere nativo, oltre al Dolby Atmos. Ovviamente tale notizia è riferita più per il rischio spoiler, per questo vi invitiamo a stare molto attenti ai vari social o canali dedicati visto che, come capita purtroppo spesso, molti utenti si divertono a rovinare l’esperienza altrui postando specifici video a riguardo.

343 Industries non ha rivelato nulla a riguardo ma è possibile che si sia già messa all’opera per monitorare attentamente la situazione. Per quanto riguarda la campagna promozionale di Halo Infinite gli sviluppatori stanno proponendo degli spot davvero impeccabili, testimoniando come l’opera sia davvero importante per l’ecosistema Microsoft. In attesa dell’8 dicembre vi invitiamo, come detto in precedenza, di stare particolarmente attenti e di divertirvi come non mai con il multiplayer, ritenuto da molti il migliore in circolazione al momento, tanto che è riuscito a sbriciolare a livello di utenza mostri sacri del calibro di Call of Duty Warzone e Fortnite.