Halo Infinite avrà un multiplayer modulare, ecco i dettagli condivisi dagli sviluppatori

Mentre i possessori di Xbox Series S e Series X possono abbellire la loro home con un nuovo tema dinamico dedicato a Halo Infinite (vi spieghiamo in questo articolo come installarlo), 343 Industries nel frattempo ha pubblicato un lungo post sul blog del gioco in cui spiega nel dettaglio il multiplayer del gioco.

La nuova infornata di informazioni di Halo Infinite arriva proprio nel periodo del Gamescom 2021, dopo che è stata rivelata nel corso dell’Opening Night Live la data ufficiale di lancio fissata per l’8 dicembre su Xbox One, Series X, Series S e PC. Nel post pubblicato da 343 industries si discute in linea generale delle impressioni sul beta test scorso del nuovo Halo, di cui vi abbiamo raccontato la nostra esperienza in questo articolo. Da qui, gli sviluppatori partono per un discorso più generale sulla filosofia di gioco del multiplayer.

Dopo aver discusso delle statistiche della beta di Halo Infinite, gli sviluppatori hanno parlato del nuovo sistema radar, convenendo assieme alle lamentele dei giocatori che non fosse sufficientemente adeguato come i radar dei passati giochi: “sapevamo che l’implementazione che avevamo per la Tech Preview sarebbe stata diversa, forse anche un po’ controversa, ed è per questo che volevamo ottenere un feedback su di essa il prima possibile. Abbiamo ascoltato tutti i feedback e abbiamo una nuova iterazione che sarà disponibile nella prossima anteprima che sarà più in linea con le aspettative dei giocatori.”

In seguito, 343 Industries ha chiarito la filosofia con cui gli sviluppatori hanno deciso di creare il multiplayer di Halo Infinite; la prima colonna portante del gioco è l’immedesimazione negli Spartan, vero e proprio simbolo canonico di Halo che sarà approfondito anche nel multiplayer oltre che nella campagna single player. Il secondo punto su cui ruota Infinite è l’estendibilità del gioco: modalità, sistemi, qualsiasi cosa costruita per il nuovo gioco portabandiera di Xbox è stato pensato per essere modulare e aggiornabile di stagione in stagione di gioco. Infine, gli sviluppatori premono sull’accessibilità del gioco sul lungo termine, sia in termini di matchmaking sia per quel che riguarda il futuro del multiplayer, quando ci saranno molti giocatori esperti e nuove reclute avranno bisogno di farsi le ossa con sfide alla loro portata: per questo 343 Industries ha pensato a corposi tutorial e feature addizionali per fare pratica.

Infine, 343 Industries ha anche condiviso le sue filosofie di sviluppo per quel che riguarda le modalità 4v4 Arena, consultabili in questi 5 punti cardine:

Inizi giusti – I giocatori iniziano le partite da pari a pari con meccaniche di gameplay bilanciate.

– I giocatori iniziano le partite da pari a pari con meccaniche di gameplay bilanciate. Il lupo solitario sopravvive ma il branco prospera – i giocatori possono ottenere risultati individuali attraverso l’utilizzo delle proprie abilità, ma l’approccio di squadra fatto di coordinazione, comunicazione e reattività consente una ricerca della vittoria più efficace.

– i giocatori possono ottenere risultati individuali attraverso l’utilizzo delle proprie abilità, ma l’approccio di squadra fatto di coordinazione, comunicazione e reattività consente una ricerca della vittoria più efficace. Padronanza = Profondità delle meccaniche + Approccio decisionale tattico – una partita con due squadre di pari abilità viene risolta dalle strategie di squadra, poiché tutto in gioco è alterato unicamente dall’azione del giocatore.

– una partita con due squadre di pari abilità viene risolta dalle strategie di squadra, poiché tutto in gioco è alterato unicamente dall’azione del giocatore. Chiarezza delle modalità di gioco – le tante modalità Arena di Halo Infinite devono comunicare il loro funzionamento in maniera efficiente e rapida per sostenere il processo decisionale tattico necessario ai giocatori per ottenere il meglio dall’esperienza di gioco.

– le tante modalità Arena di Halo Infinite devono comunicare il loro funzionamento in maniera efficiente e rapida per sostenere il processo decisionale tattico necessario ai giocatori per ottenere il meglio dall’esperienza di gioco. Il potere va guadagnato ed è temporaneo – il looting spinge le squadre a combattersi per l’acquisizione degli oggetti all’interno delle partite. Ogni oggetto che può essere guadagnato può anche essere portato via in combattimento.