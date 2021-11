Halo Infinite, come nasce la campagna? Ce lo spiega 343 Industries

L’avvicinarsi di Halo Infinite ha permesso a 343 Industries di cominciare a parlare più liberamente, senza spoiler, della campagna. Nel corso degli anni è stato proprio il single player del nuovo gioco di Master Chief a mostrarsi di meno, tanto che in molti avevano sospettato di un lavoro qualitativo non proprio performante. Colmati i dubbi con la prova di qualche ora, ora tocca nuovamente al team di sviluppo scendere in campo. E lo fa con un video, realizzato insieme a Game Informer, dove svela alcuni dettagli della storia del nuovo capitolo della serie.

Ora, se è vero che il video non contiene spoiler pesanti sulla campagna, ci sono comunque piccole anticipazioni in merito a certi personaggi e ai loro comportamenti. Se volete arrivare alla prova del gioco privi di qualsiasi informazione, vi invitiamo a non visionare il filmato che trovate poco più in basso e limitarvi solamente al testo di questa notizia, completamente privo di qualsiasi dettaglio. In caso contrario, potrete immergervi nel racconto semplicemente schiacciando il tasto play.

Come spiegato da 343 Industries, Halo Infinite rappresenta una sorta di salto in avanti per l’intera serie. La storia e la messa in scena di essa ha tantissimi richiami a Combat Evolved, in termini di quello che i giocatori sanno. Nonostante ciò, però, sarà godibile da tutti, vecchi e nuovi fan. E nella magior parte dei casi, il tutto è diretto in un singolo take, senza troppe interruzioni. Nel video si parla anche della creazione del villain, una delle priorità di 343 Industries durante la lavorazione del gioco e di come sia nata la sceneggiatura che poi ha portato alla creazione del gioco.

Il team ha inoltre lavorato duramente per unire il gameplay a quello della campagna. L’obiettivo di 343 Industries è infatti quello di immergere i giocatori a 360 gradi all’interno della storia di Halo Infinite ed era quindi impossibile non unire i due elementi. La domanda principale, ora, resta una sola: ci saranno riusciti?