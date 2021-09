Halo Infinite: Craig il meme potrebbe aver cambiato aspetto

Tra poco sarà il momento di Halo Infinite e i fan si stanno facendo ancora parecchie domande riguardo i contenuti di gioco: su cosa ruoterà la campagna single player? potremo aspettarci un multiplayer solido e divertente? quando arriverà la modalità Fucina? Ma la domanda più importante di tutte è sicuramente la seguente: che fine ha fatto Craig?

Halo Infinite promette di riportare in auge una saga che ha di fatto scritto molte pagine della storia dei videogiochi.

Quando Halo Infinite era ancora programmato per uscire nel 2020, ci furono molte discussioni sullo stato della grafica del gioco, giudicato non all’altezza da molti fan. Come simbolo della grafica datata fu preso un frame del video in cui compariva un alieno che, oggi, è passato alla storia di internet come un meme dal nome “Craig”. È grazie anche a Craig e alle proteste dei fan se 343 Industries, lo studio di sviluppo che si sta occupando di Halo Infinite, ha deciso di posticipare il gioco nel 2021 per aggiustare il tiro sulla grafica.

Ormai sappiamo che Halo Infinite avrà una grafica più che aggiornata e che ci aspetta un multiplayer diviso in stagioni, ma finora non avevamo avuto più notizie di Craig. Recentemente sono stati pubblicate delle immagini provenienti da presunti leak del gioco, e una di queste in particolare, visibile qui in basso, mostrerebbe un Craig restaurato, con tanto di macchie di sangue e barba sul mento. D’altronde, da 343 Industries come potevano non migliorare l’intero impianto grafico di gioco senza curarsi anche del buon Craig?

Potremo scoprire se davvero l’immagine in alto sia il nuovo aspetto di Craig a partire dall’8 dicembre 2021, data di lancio di Halo Infinite su PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Sempre che non vengano rivelate novità a riguardo in una delle beta che ci saranno da qui fino al rilascio ufficiale del gioco. Non mancate di leggere le nostre prime impressioni sul nuovo Halo.