Halo Infinite: un creative director ha lasciato 343 Industries

Nelle ultime settimane 343 Industries, attualmente al lavoro su Halo Infinite, ha visto uno dei propri esponenti di valore abbandonare la compagnia e tentare nuove strade. Stiamo parlando di Tim Longo, creative director che lavorava con la celebre software house dal 2013. L’addio di Longo, a quanto pare, ha creato anche qualche piccolo cambiamento inaspettato all’interno dello studio.

343 Industries, infatti, ha subito diversi cambiamenti alla propria organizzazione interna in seguito all’abbandono del proprio creative director, con diversi ruoli e responsabilità che sono cambiati negli ultimi giorni. Fatto questo che testimonia ulteriormente la grande importanza di Tim Longo all’interno della software house. Micosoft ha comunque archiviato tale fatto così: “Ruoli e resposabilità dei vari team evolvono regolarmente per meglio adattarsi alle necessità di ogni gioco durante lo sviluppo”.

343 Industries ha inoltre ringraziato come di consuetudine il creative director con queste parole: “Tim Longo ha recentemente lasciato il nostro team e siamo veramente grati per tutti i contributi che ha dato ai nostri titoli, al nostro studio e all’intero universo di Halo. A Tim auguriamo il meglio nel suo futuro professionale.”

Che ne pensate di questa notizia, state anche voi aspettando avidamente Halo Infinite? A parere vostro l’abbandono di Tim Longo è un cattivo segno per lo sviluppo dell’attesissimo titolo o si tratta di un semplice piccolo ostacolo nel bel mezzo di una marcia trionfale? Raccontateci le vostre aspettative riguardo l’opera di 343 Industries direttamente nei commenti!

