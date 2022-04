In attesa di mettere mano ai nuovi contenuti di Halo Infinite, in dirittura di arrivo con la seconda stagione del multiplayer, una buona motivazione per tornare a giocare alla campagna single player potrebbe avercelo fornito una mod, rimasta nascosta fino ad oggi. Come avete potuto intuire dal titolo, stiamo parlando di un particolare add-on creato per poterci permettere di giocare l’ultima avventura di Master Chief da un altro punto di vista, quello della terza persona.

Mettiamo subito le mani avanti: Halo Infinite è e resterà per sempre un first person shooter. La serie, creata da Bungie in esclusiva per Xbox è considerata come una delle migliori del genere. Ogni tanto però non fa davvero male sperimentare e proprio in questo caso arrivano in soccorso le mod, nello specifico proprio questa, che trasforma l’ultimo gioco del franchise in un third person shooter. Ovviamente, come tutti i lavori amatoriali e non ufficiali, che vanno a modificare una scelta di game design vera e propria (e su cui è stato costruito tutto ciò che vediamo su schermo), il risultato non sarà ovviamente dei migliori, ma è comunque meritevole di tentativo.

Due precisazioni: installare la mod non è propriamente facile e per questo motivo è stato realizzato un tutorial, che potete consultare a questo indirizzo. Per ultimo, la destinazione finale di questo particole add-on: la visuale in terza persona è utilizzabile solamente nella campagna single player, per ovvie ragioni. Per evitare comunque che l’anti-cheat possa bannarvi, il nostro consiglio resta quello di giocare offline. La sicurezza, soprattutto in questi casi, non è mai troppa.

Halo Infinite è stata l’ultima esclusiva del 2021 a debuttare su PC e console Xbox. Dopo un’ottima partenza, il gioco si è però arenato, con la community che ha chiesto a 343 Industries di intervenire sulla mancanza di contenuti per il multiplayer. Riuscirà il team di sviluppo a riconquistare parte della fan base del gioco?