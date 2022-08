A distanza di nove mesi dal lancio ufficiale di Halo Infinite, non c’è nessuna traccia del Ray Tracing. A ricordarci della feature tecnica, promessa che per ora non è stata mantenuta, ci ha pensato Twitter e più precisamente l’utente Idle Sloth, che si occupa di tracciare tutte le notizie del mondo Xbox.

Come condiviso sul popolare social network, durante l’ottobre del 2021, 343 Industries aveva promesso il Ray Tracing per la versione PC di Halo Infinite. “Aggiungeremo il supporto al Ray Tracing nel gioco grazie ad AMD. Si tratta di una delle nostre priorità a livello di sviluppo e sarà aggiunto dopo il lancio”, si legge nel post, ancora visibile sul blog ufficiale della serie. A distanza di 9 mesi, però, del Ray Tracing non c’è ancora traccia e ora sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto.

Probabilmente c’è una spiegazione sul perché il Ray Tracing non è mai stato aggiunto ed è forse la più semplice: subito dopo il lancio del multiplayer, infatti, 343 Industries si è ritrovata ad affrontare una serie di problematiche, mai emerse dai feedback degli utenti dopo i vari test flight, probabilmente perché impossibili da analizzare in così breve periodo. Tra la progressione, la mancanza di contenuti sostanziosi come per esempio mappe e modalità, oltre che i ritardi nel lancio della Forgia (che sembra essere sempre più incredibile) e la co-op, le priorità del team di sviluppo sono cambiate. Il Ray Tracing arriverà prima o poi, ma per ora non ci è dato sapere quando.

Has 343 forgot about the Ray Tracing patch on their roadmap?

Oct '21 they launched a PC overview blog and they said that ray tracing will come after launch. 9 mths later and still no word about ray tracing

Sourcehttps://t.co/kL2rzXZjT9

Thanks to @CreakyLegs for heads up pic.twitter.com/nXPLBC6Xjv

