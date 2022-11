Se c’è un’unica nota storta del 2021 di Xbox è sicuramente Halo Infinite. Il tanto atteso gioco, che doveva essere un’esclusiva di lancio delle console Xbox Series S e Xbox Series X per poi venire rinviato brutalmente, lasciando le neonate console di Microsoft senza un’esclusiva di peso, non ha saputo rialzarsi dopo le critiche dei giocatori e della community. A distanza di quasi un anno dal lancio anche Matt Booty, presidente di Xbox Game Studios (la “famiglia” di first party Microsoft) ha deciso di commentare in merito alla situazione intorno al gioco, ancora oggi in constante evoluzione.

Le parole utilizzate da Booty sono sicuramente importanti: è la prima volta che un dirigente Microsoft si espone così tanto su Halo Infinite, considerato fin dalla presentazione la punta di diamante di Xbox. D’altronde è difficile immaginare il contrario: Master Chief ha accompagnato tutte le generazioni di console prodotte da Redmond ed è chiaramente una sorta di mascotte, simbolo e icona del mondo gaming del brand, un po’ come accade da altre parti con Mario e Nathan Drake, per esempio.

Booty non si è nascosto e ha definito la partenza di Halo Infinite come un “corridore che inciampa sulla linea del traguardo”. Si tratta di parole moderate, che riflettono però perfettamente la sensazione avuta un po’ da tutti, ovvero di un grande gioco che però non è riuscito a concretizzarsi. Secondo Booty il problema più grande è stato rappresentato dalla pandemia, con 343 Industires che è dovuta venire incontro a un modello di lavoro ibrido, costruito sulla presenza in ufficio e il telelavoro. Il dirigente di Microsoft ha poi aggiunto che i tutti i piani in merito alla programmazione dei contenuti sono falliti poco dopo.

C’è speranza per il futuro? Secondo Booty sì. 343 Industries ha lavorato duramente per poter avere un piano più sostenibile a livello di contenuti. Piano che inizierà già domani, con l’arrivo della Forgia in un update invernale che però rischia di debuttare troppo tardi. Servirà però un ulteriore sforzo da parte del team di sviluppo (magari anche con l’introduzione di una certa modalità) e siamo sicuri che a breve si tornerà a parlare di Halo Infinite. Nel bene o nel male.