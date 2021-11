Halo Infinite è il titolo più giocato su Xbox, sbriciolati Fortnite e Call of Duty

Manca ormai pochissimo all’uscita di Halo Infinite, il nuovo attesissimo capitolo della saga con protagonista una delle figure del gaming moderno più amate ed importanti di sempre. In attesa del fatidico 8 dicembre però gli utenti Xbox si stanno cimentando nel multiplayer del titolo che, seppur in fase beta, riesce a divertire e portare indietro nel tempo i fan dell’intero franchise con un gameplay certamente invariato sotto alcuni punti di vista e rivisitato e quindi migliorato sotto altri.

Da segnalare un traguardo enorme per il multiplayer di Halo Infinite, vale a dire che ad oggi sta sbriciolando letteralmente Fortnite e Call of Duty a livello di utenza generale. L’ultima fatica di 343 Industries è infatti il titolo più giocato su Xbox spodestando dal trono colossi del calibro di Warzone, ma soprattutto Fortnite che nell’ultimo periodo è tornato prepotentemente ad essere ancora molto chiacchierato grazie alla presenza di nuove ed entusiasmanti skin e ad un evento, in programma la settimana prossima, che promette tante nuove aggiunte.

A diffondere i dati di questo traguardo è Benji Sales che avrebbe condiviso sul proprio profilo Twitter un post dichiarando che Halo Infinite sia, al momento, il titolo più giocato battendo i mostri sacri citati precedentemente e non solo. Insomma pare che la beta multigiocatore stia piacendo in molti e non osiamo immaginare cosa possa succedere in futuro con gli accorgimenti vari che al momento il titolo ha effettivamente bisogno.

Halo Infinite was the #1 Most Played game on Xbox in the US last week

It was more Played than juggernauts like Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends, and Grand Theft Auto V

It also set the all time Xbox record on Steam. Game must be doing some massive player numbers pic.twitter.com/BCNUJhDcjM

— Benji-Sales (@BenjiSales) November 23, 2021