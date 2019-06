Halo Infinite: all’E3 2019 vedremo la versione next-gen, ma non girerà su Xbox Scarlett?

Halo Infinite pare pronto a mostrarsi ma non nel modo in cui immaginiamo: durante l'E3 2019 sarà possibile vedere il gioco in versione next-gen!

L’E3 2019 promette grandi novità e tra tutte le conferenze quella di Microsoft “rischia” di essere la più grande e ricca di annunci. Ora, Thurrott.com ha fatto circolare tutta una serie di rumor, tra i quali vi abbiamo già riportato quello legato a Project xCloud. Un altro grande nome finito nel mirino del sito americano è Halo Infinite, il nuovo capitolo della serie creata da Bungie e da tempo nelle mani di 343 Industries.

Secondo quanto riportato, Halo Infinite sarà il primo vero gioco next-gen mostrato dalla compagnia. L’obbiettivo di Microsoft è stupire tutti gli appassionati con un gioco di alta qualità e, per questo motivo, non vogliono mostrarlo sull’ormai datato hardware di Xbox One (sul quale, comunque, il gioco sarà pubblicato). Pare però che Halo Infinite non sarà eseguito su Xbox Scarlett, ma su un PC: verrà comunque giocato con un controller Xbox, ovviamente, ma non sarà possibile vedere in azione la nuova console di Redmond.

Ovviamente si tratta solo di rumor, ma vista la fonte e la vicinanza con l’evento, possiamo almeno ritenerci incuriositi da quanto rivelato. Per sapere se in tutto questo vi sia del vero, non possiamo fare altro se non attendere qualche giorno e scoprirlo in diretta durante la conferenza. Per conoscere tutte le date e gli orari degli eventi dell’E3 2019, potete leggere il nostro articolo regolarmente aggiornato a questo indirizzo.

Diteci, voi cosa ne pensate? Halo Infinite è il gioco che vi interessa di più tra quelli che dovrebbero essere mostrati durante la conferenza, oppure sperate in altro?