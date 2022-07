Per quanto valida come prodotto, uno dei più grandi difetti della console Steam Deck di Valve è il numero di giochi tripla A ancora non supportati, incluso il recente e apprezzato Halo Infinite. Ora sembra finalmente possibile avviare l’FPS di 343 Industries su Steam Deck, di seguito vi spiegheremo come farlo.

Al momento, ci sono oltre 4.000 giochi su Steam Deck ufficialmente verificati o giocabili con una compatibilità perfetta. Tuttavia, rimangono ancora moltissimi titoli che non possono essere riprodotti sulla console portatile sviluppata da Valve. Inoltre, nonostante molti giochi sviluppati prevalentemente per Xbox siano già compatibili sul dispositivo, Halo Infinite continua a non essere uno di questi.

Questo è finalmente destinato a cambiare, grazie a un nuovo aggiornamento sperimentale di Proton (come notato da Gaming su Linux). Anche se è ancora solo in fase di test in questo momento e avremo bisogno di un’applicazione aggiuntiva per installarla, chiunque abbia installato l’aggiornamento dovrebbe essere in grado di far funzionare Halo Infinite su Steam Deck. Questo procedimento è stato testato sul comparto multiplayer del titolo e sembra funzionare senza intoppi. Tuttavia, non è stato ancora provato nella nuova modalità campagna. La compatibilità totale con il titolo di 343 Industries potrebbe dunque richiedere ancora del tempo.

In pochi passaggi, ecco come fare per avviare Halo Infinite sulla vostra Steam Deck:

Andate su Impostazioni> Canale di aggiornamento del sistema e selezionate “Anteprima”

In modalità desktop, trovate l’applicazione ProtonUp-Qt e installatela, quindi avviate il nuovo aggiornamento “GE-Proton 7-26”

Aprite la cartella di installazione di Halo Infinite e rimuovete la sottocartella “video”.

Andate su Halo Infinite nella libreria di Steam e premete il pulsante delle impostazioni a forma di ingranaggio, quindi Compatibilità e selezionate GE-Proton 7-26

Esegui Halo su Steam Deck

A questo punto, il titolo dovrebbe essere perfettamente funzionante e compatibile con Steam Deck. Come detto, l’aggiornamento è ancora sperimentale ed è stato collaudato prevalentemente con la campagna multiplayer. Tuttavia, in attesa di aggiornamenti ufficiali, sembra l’unico modo per avviare Halo sulla console portatile di Valve.