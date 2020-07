Halo Infinite, ecco la meravigliosa copertina analizzata

In attesa dell’evento di domani, Microsoft ha pubblicato la copertina ufficiale di Halo infinite, il nuovo titolo della saga leggendaria sviluppato da 343. La cover, oltre ad essere splendida, riporta i fan alla nostalgia del primo Halo: Combat Evolved e mette sul piatto una serie di interessanti caratteristiche che è possibile scorgere già da questa semplice key art.

Innanzitutto Master Chief ha un attrezzo montato sul braccio sinistro, molto probabilmente il famigerato rampino tanto vociferato nel corso delle ultime settimane e mesi di cui si sono espressi fan e non solo. Il rampino potrebbe essere anche uno degli oggetti che lascerebbe pensare ad una natura completamente open world per il titolo, in quel caso sarebbe il secondo della serie ad approcciare un modello simile – dopo Halo 3 ODST.

Nel riflesso del visore è possibile notare un brute, molto probabilmente Hyperius appartenente ai Banished – gli Esiliati – la fazione separata dai Covenant incontrata su Halo Wars 2 e che finalmente potremmo combattere nei panni di Master Chief. In baso a destra, invece, possiamo vedere uno AV-49 Wasp, un velivolo UNSC apparso per la prima volta in Halo 5 Guardians.

Lo sfondo vede un Pelican in alto a sinistra e varie installazioni dei Precursori, tra cui la torre in alto a destra che potrebbe essere un edificio estremamente importante all’interno della storia – questo lo scopriremo poi. Insomma, questa copertina ricorda tantissimo Halo: Combat Evolved e aumenta l’attesa per quello che vedremo domani, oltre a darci numerose informazioni velate sulla presenza di determinate caratteristiche nel gioco. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questa copertina? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti e ricordatevi che potrete seguire lo show ufficiale sul nostro canale YouTube, l’evento sarà commentato e discusso da Andrea Riviera e Andrea Maiellano, redattori di GameDivision. La live sarà poi disponibile tramite video sempre sul nostro canale YouTube Tom’s Hardware ITA.