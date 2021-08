Halo Infinite, ecco perché non è stata ancora mostrata la campagna

Nel corso della gamescom 2021, Halo Infinite è stato il vero protagonista di Microsoft. Oltre alla data di uscita, infatti, siamo entrati in possesso di alcuni dettagli del multiplayer e per finire abbiamo avuto anche la conferma di una console a tema del gioco, in versione limited edition. Nonostante tutte queste informazioni e novità, però, manca ancora qualcosa in merito.

La fiera tedesca, infatti, ha lasciato privi tutti noi della campagna single player di Halo Infinite. Considerato che però alla release date dovrà esserci anche la parte dedicata alla nuova storyline di Master Chief, in tanti si sono chiesti il perché Microsoft e 343 Industries non abbiano mostrato almeno una parte della campagna. La spiegazione arriva dal blog ufficiale dello sviluppo, curato dal developer ufficiale. E c’è un’ottima ragione dietro questa scelta, legata principalmente agli sforzi del team per ottimizzare il tutto e rendere giocabile sotto ogni aspetto il titolo.

La campagna di Halo Infinite, a differenza del multiplayer infatti, è ancora in fase di pulizia. “Sotto alcuni aspetti, è come cercare di far atterrare un aereo. Siamo in una fase critica, quindi è assolutamente importante evitare ogni tipo di distrazione”, le parole di Joseph Staten, creative director del gioco e una delle figure più importanti e più in vista dello sviluppo del nuovo gioco di 343 Industries. “Stiamo mettendo ogni singolo sforzo dentro il gioco, per permettere a tutti di poter giocare l’otto dicembre. Demo di gameplay e trailer richiedono sforzi incredibili e rubano tempo alla fase di pulizia”, ha concluso Staten, spiegando così il perché di un’assenza comunque pesante.

Molto probabilmente la campagna single player di Halo Infinite sarà mostrata nel corso dei prossimi mesi, forse durante un Fan Fest di Xbox. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.