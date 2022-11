Al di là del supporto al multiplayer, 343 Industries era di recente finita nell’occhio del ciclone a causa della mancanza del ray tracing in Halo Infinite. La versione PC del gioco avrebbe dovuto dotarsi della feature tecnica nel corso degli ultimi mesi, cosa mai success,a e in aggiunta la sua totale scomparsa dalla roadmap aveva fatto pensare il peggio. Niente più di sbagliato: secondo AMD, che nella giornata di ieri ha presentato le sue nuove GPU, il ray tracing arriverà davvero nell’ultimo gioco della serie.

Nel corso della presentazione di ieri, infatti, AMD ha pubblicato una serie di video dedicati ai nuovi giochi con ray tracing che saranno perfettamente giocabili con le sue nuove GPU. Tra questi è emerso del footage di Halo Infinite, con il produttore di processori e schede video che avrebbe anche svelato quando il tutto sarà disponibile. Secondo AMD, il ray tracing arriverà nel gioco di casa 343 Industries con il lancio della stagione 3.

L’intero filmato è ovviamente a scopo promozionale, quindi vengono elogiati tutti i dettagli tecnici che le schede video AMD forniranno. L’arrivo del ray tracing non sarà però un’esclusiva di AMD, anzi. Anche i possessori di GPU NVIDIA potranno attivare la feature tecnica, come da copione per tutti i giochi di questa generazione.

Chiaramente, almeno per ora, 343 Industires non ha ancora confermato né smentito la finestra di lancio del ray tracing in Halo Infinite. In aggiunta, al momento pare che solamente la versione PC si doterà della feature tecnica, nonostante il supporto di Xbox Serie S e Xbox Series X. Ne sapremo però di più dopo il lancio dell’aggiornamento invernale del gioco, previsto per l’8 novembre 2022. Solamente 343 Industries, d’altronde, potrà fare chiarezza su come e quando l’aggiornamento arriverà ufficialmente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.