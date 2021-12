Halo Infinite gira meglio su una console datata che su Xbox Series S

Halo Infinite ha debuttato con la modalità multiplayer ormai quasi un mese fa, precisamente il 15 novembre di quest’anno, e tra pochissimi giorni avremo tra le mani anche il titolo completo con l’intera campagna (l’8 dicembre, segnatevi questa data!). La critica lo ha accolto con molteplici recensioni positive (qui potete trovare anche la nostra), e tra chi ha già provato l’opera c’è anche il canale YouTube di Digital Foundry, il quale ha avuto modo di confrontare il prodotto su console Xbox differenti ed ha fornito un resoconto.

L’interno di Digital Foundry, John Linneman, ha riportato delle informazioni importanti riguardo la versione di Halo Infinite su Xbox Series S e quella su Xbox One X. John, infatti, spiega che a quanto pare sulla prima, rilasciata solo un anno fa, il titolo gira con prestazioni inferiori rispetto alla seconda, console che si porta ormai ben 4 anni sulle spalle. A rigor di logica, come ha specificato Linneman, l’Xbox One X è la seconda piattaforma migliore per poter giocare ad Halo Infinite, superata soltanto dall’Xbox Series X.

Digital Foundry non ha ancora una visione completa sulle prestazioni esatte di Halo Infinite su Xbox Series S, e ha svolto soltanto pochi test, ma i risultati di questi fanno capire già molto. Sulla console, infatti, il gioco arriva ai 30 FPS in modalità Qualità, mentre riesce a raggiungere i 60 FPS soltanto in modalità Prestazioni.

Se quindi state cercando di godere di Halo Infinite al meglio e non siete ancora riusciti ad accaparrarvi un’Xbox Series X, allora al momento la scelta migliore è di giocarlo su Xbox One X. Ad ogni modo, ciò non invalida assolutamente l’Xbox Series S, la quale si rivela comunque un’ottima console per chi non è alla ricerca di qualità elevatissime; non dobbiamo dimenticarci che anche questa ha contribuito a battere un importante record di vendite in Giappone.