Halo Infinite: i giocatori creano un codice morse con cui comunicare

Oltre ad avere un multiplayer decisamente divertente, Halo Infinite può contare anche sui giocatori più geniali in circolazione. N el corso delle ultime ore, infatti, è emersa una delle pratiche più interessanti create da chi si sta approcciando al multigiocatore dell’ultima avventura di Master Chief creata da 343 Industries. Come riportato su Reddit, adesso gli avversari hanno creato una sorta di codice MORSE, utilissimo per arrivare ai vari scambi di armi.

Come si evince dal filmato diffuso tramite la popolare board social di Internet, due giocatori avversari di Halo Infinite si avvicinano. E tra di loro parte una sorta di rituale decisamente strano, che coinvolge il teabag, ovvero la pratica di inginocchiarsi e rialzarsi velocemente. Definita offensiva se effettuata nei confronti di un avversario dopo una spettacolare kill, in questo momento particolare il teabag è usato per la creazione di un vero e proprio codice MORSE. Al termine della scena, infatti, i due avversari si scambiano le armi.

La comunicazione non verbale, lo sappiamo, esiste da sempre. Questa però dovrebbe essere la prima volta che in un videogioco si utilizza qualcosa del genere. Non sappiamo ovviamente quali siano i motivi dietro questo genere di scambio, ma la parte più rilevante è appunto vedere il teabag, spesso un atteggiamento offensivo come abbiamo detto poco sopra, diventare un vero e proprio codice per comunicare. Meraviglie di Halo Infinite, ma soprattutto una grande creatività da parte dei giocatori, che hanno trovato un innovativo modo per dialogare nei giochi multiplayer.

Se il multiplayer di Halo Infinite è già disponibile dal 15 novembre 2021, la campagna arriverà invece tra pochissimi giorni, ovvero l’8 dicembre 2021. La campagna marketing di Microsoft, questa volta, ha introdotto alla collaborazione con un noto brand di gioielleria: potete trovare tutti i dettagli di questa strana ma riuscita collaborazione a questo indirizzo.