Halo Infinite: i suoni sono incredibili

Da quando Halo Infinite è stato rimandano al 2021, i ragazzi di 343 Industries hanno promesso di farsi sentire molto spesso con vari post di aggiornamento sul gioco. Ad oggi la promessa sta venendo mantenuta, con il team appartenente agli Xbox Game Studios che sta periodicamente rilasciando molte interessanti novità sullo sviluppo del prossimo, attesissimo, capitolo principale della saga di Halo.

Il nuovo aggiornamento sullo sviluppo arriva direttamente dai ragazzi di 343 Industries, i quali, quest’oggi, hanno voluto parlarci in modo più approfondito di una parte fondamentale per la costruzione di un gioco: la parte relativa agli effetti sonori. Già in passato la saga di Halo ci ha donato delle colonne sonore indimenticabili, ma anche tutto il comparto sonoro è sempre stato di prim’ordine, e Halo Infinite non sarà per niente da meno.

A parlarci di questa componente di Halo Infinite è stato direttamente Sotaro “Tajeen” Tojima, l’Audio Director del gioco insieme a Chase Thompson, il Lead Audio Technical Designer, Kyle Fraser, il Lead Sound Designer, e Joel Yarger, il Music Supervisor del gioco. L’idea portata avanti dal team è quella di distaccare il mood sonoro rispetto agli ultimi capitoli della saga usciti, andando a riportare al centro delle sonorità temi come l’atmosfera sci-fi, l’eroismo e la speranza.

A corredare questo discorso portato avanti dal team che si sta occupando della realizzazione della parte sonora di Halo Infinite, è stato pubblicato un video che racconta e mette in mostra una parte di making of sul lavoro che sta portando il team di sviluppo. Non vediamo l’ora di scoprire qualche informazione in più sul nuovo Halo, sperando di conoscere a breve anche il giorno esatto in cui potremo mettere le mani su questo attesissimo gioco.