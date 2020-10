Halo Infinite, il Director lascia il progetto

Secondo voi le brutte notizie potevano essere finite? E invece no. Sembra che il titolo di 343 Industries non trovi pace ed è di pochi minuti fa la notizia che sembrerebbe confermare l’abbandono da parte del Director Chris Lee del progetto Halo Infinite. Da quanto si può apprendere su Bloomberg che ha guidato la ricerca di questa informazione sembrerebbe che Lee abbia lasciato il progetto nelle mani del team attuale e abbia preferito fare un passo indietro e cercare “future opportunità” altrove.

Confidente che il team possa poi rilasciare un ottimo titolo con il quale i giocatori di tutto il mondo saranno nei panni di Chief ancora una volta. A questo punto le domande che abbiamo da porci sono tante, chi è al momento alla guida del progetto, ma soprattutto a che punto è lo sviluppo del titolo? Chissà quanto ancora dovremmo attendere prima di avere nuove notizie, dopo il comunicato ufficiale diramato ormai un paio di mesi fa, Halo Infinite non ha ancora una data di uscita precisa e sappiamo soltanto che arriverà nel 2021.

Speriamo davvero che 343 Industries possa davvero portarci uno dei capitoli più “espansivi” di Halo e che ci faccia vedere qualcosa di nuovo riguardo il titolo il prima possibile. Lo sviluppo di Halo Infinite è stato davvero turbolento. Nell’agosto 2019, 343 Industries ha perso il suo direttore creativo, Tim Longo, e il produttore esecutivo, Mary Olson. All’epoca, la società affermava che “la visione creativa e la produzione complessiva del gioco rimangono guidate da Chris Lee“.

Inoltre Microsoft non si è tirata indietro nel parlare della vicenda, “Chris Lee rimane un dipendente Microsoft e, sebbene abbia lasciato Halo Infinite in questo momento, apprezziamo tutto ciò che ha fatto per il progetto fino ad oggi“, ha detto Microsoft in una dichiarazione inviata tramite mail a Bloomberg. In definitiva speriamo che il progetto non prenda una brutta strada, ma siamo sicuri che 343 farà un lavoro più che degno del nome della saga, aldilà di questi inciampi.