Halo Infinite: il gioco è graficamente un’altra cosa

Sono passati diversi mesi da quando abbiamo visto in azione per la prima volta Halo Infinite. Quella prima occhiata più approfondita al gameplay del nuovo titolo di 343 Industries non convinse per nulla gli appassionati, che notarono subito una qualità decisamente inferiore a quelle che sono le aspettative verso un nuovo Halo, soprattutto se quest’ultimo doveva essere il capitolo che avrebbe fatto da punto di inizio della generazione Xbox Series X|S.

Ora, come promesso dai ragazzi di 343, stiamo ricevendo tutta una serie di novità tramite dei post che vengono pubblicati direttamente dal team. A distanza di un mese e l’altro ci stanno venendo chiarite sempre più cose riguardo allo sviluppo di Halo Infinite, e nel post pubblicato di recente abbiamo avuto l’occasione di constatare un cambio decisamente gradito nella veste grafica del nuovo, e attesissimo, Halo.

Dalle immagini che vediamo all’interno del post, che potete leggere a questo indirizzo, si nota subito come il gameplay visto qualche mese fa sia un lontano ricordo, fortunatamente. Adesso le ambientazioni di Halo Infinite sono decisamente più ricche di dettagli; con una vegetazione più rigogliosa, texture molto più convincenti e gradevoli da vedere e infine un’illuminazione migliorata e non poco.

Un passo avanti molto convincente quello che sta attuando il team di 343 Industries, che dimostra come i ragazzi abbiano subito voluto ascoltare le critiche, anche belle pesanti, che sono state mosse ad Halo Infinite durante la scorsa presentazione. Rimane ancora un segreto l’uscita del gioco, che però arriverà in contemporanea sulle console Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Cosa ne pensate della nuova veste grafica di Halo Infinite? Credete che finalmente il gioco sta raggiungendo i livelli di attenzione che un Halo si merita? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.