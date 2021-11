Halo Infinite, il multiplayer non funziona? Tranquilli, ecco il fix

L’arrivo del multiplayer di Halo Infinite ha colto un po’ tutti di sorpresa. La notizia era ovviamente nell’aria ma purtroppo alcuni utenti segnalano dei malfunzionamenti. Su PC, specialmente, avviandolo dall’app ufficiale di Xbox si segnala l’apertura di una schermata blu, che impedisce qualsiasi altra azione. Non preoccupatevi però: tutto nella norma.

Se è vero che 343 Industries ha annunciato durante l’evento celebrativo dei vent’anni di Xbox la disponibilità immediata del multiplayer di Halo Infinite, è anche vero che il gioco non si carica da solo sui server. Mentre su Steam il caricamento è stato effettuato qualche ora prima, sull’app di Xbox (e anche su console) purtroppo i tempi sono stati leggermente più lunghi. Questo significa che ciò che avete scaricato non è il gioco completo, ma solo un piccolo file, che su console pesa circa 200MB, mentre su PC appena una decina. Per risolvere questo problema bisogna dunque eliminare il vecchio file di installazione e procedere nuovamente al download.

A margine dell’evento Microsoft non aveva ancora reso disponibili il multiplayer di Halo Infinite. Nel momento in cui però scriviamo questa notizia, vi informiamo che il push da parte della casa di Redmond è avvenuto in maniera corretta. Se avete riscontrato dunque l’impossibilità di avviare la componente multigiocatore (che ricordiamo, è completamente gratuita e lo sarà anche dopo il lancio del pacchetto completo), non dovete far altro che eliminare il tutto e cominciare finalmente il vero download. Il peso, tra l’altro, è decisamente inferiore rispetto ai 50GB.

La campagna di Halo Infinite sarà invece disponibile dall’8 dicembre 2021, come programmato precedentemente. Vi ricordiamo, infine, che questa versione del multiplayer include tutta la prima stagione Heroes of Reach ed è però in versione beta: la possibilità, dunque, di riscontrare bug o glitch purché decisamente bassa è sempre presente.